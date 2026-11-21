Legisladores federales que representan a Nueva York dieron a conocer que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha desistido de crear un centro de detención de inmigrantes en Rochester, al norte del estado.

“Me enorgullece anunciar que no habrá un centro de detención de inmigrantes en el Edificio Federal Keating, en el centro de Rochester. A principios de este año, después de que la administración Trump anunciara este plan absurdo – sin comunicación con las autoridades locales, sin un periodo de comentarios públicos, y sin transparencia – exigimos a CBP que pusiera fin al secretismo y desistiera de este plan mal concebido”, indicó el senador Charles Schumer, en un comunicado el viernes 20 de noviembre.

En la misma nota de prensa, la senadora Kirsten Gillibrand aseguró que ubicar un centro de detención que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dentro del edificio federal Keating – junto a una guardería y servicios públicos esenciales – fue una decisión equivocada desde el primer día. “Aunque me siento aliviada de que la CBP haya retirado su solicitud, la administración no debe intentar reubicar discretamente esta instalación en otro lugar del área de Rochester sin transparencia total, y sin contar con la opinión de los funcionarios locales y los residentes”, dijo.

Por su parte, el congresista Joe Morelle remarcó que “esta es una gran victoria para la gente de Rochester, que hizo oír su voz y se negó a aceptar el imprudente plan de la administración de Trump de instalar celdas de detención de inmigrantes en el corazón de nuestro centro de la ciudad”.

Los legisladores demócratas advirtieron a la administración Trump que no se traslade a otra instalación en el área de Rochester y afirman que la agencia debe ser transparente con los líderes locales y los miembros de la comunidad sobre cualquier plan futuro en la región.

Resta por ver el próximo enero qué tipo de acciones implementará el nuevo Congreso de mayoría demócrata en materia de asuntos migratorios y de presupuesto destinado para las agencias que han realizado operativos agresivos contra los inmigrantes.