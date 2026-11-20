Bajar de peso siguiendo dietas restrictivas, rutinas de ejercicios complejas y eliminando un montón de alimentos se vuelve agotador. El problema mayor es que, un plan exigente, es más difícil de mantener con el tiempo, por lo que alcanzar el objetivo parece inalcanzable, incluso tortuoso.

Por su parte, una estrategia más sencilla puede ayudar a construir hábitos duraderos, aconseja la doctora Kezia Joy, dietista registrada y asesora médica de Welzo. La especialista señala que todo el proceso se cae cuando persigues la perfección en lugar de mantener pequeñas acciones cotidianas.

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Las 3 reglas vitales para perder peso que la mayoría no conoce o ignora

1. Priorizar las proteínas y la fibra

No basta con reducir las cantidades de comida: también importa qué alimentos se eligen. La especialista recomienda incluir proteínas y fibra en cada comida para favorecer la saciedad y controlar el apetito.

“Las proteínas y la fibra ayudan a sentirse saciado durante más tiempo, a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y, en general, a reducir los antojos a lo largo del día”, explica la doctora Joy, según señala la revista Eat This Not That.

Entre las fuentes de proteína se encuentran los huevos, el pescado, el pollo, los lácteos, las lentejas y los frijoles. La fibra puede obtenerse de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Además de contribuir a una alimentación equilibrada, combinar estos nutrientes ayuda a preparar comidas más completas y satisfactorias.

2. Establecer un déficit calórico moderado

Para adelgazar, el cuerpo debe gastar más energía de la que recibe mediante los alimentos y las bebidas. Esto se conoce como déficit calórico, pero no significa pasar hambre ni eliminar comidas.

La recomendación de la dietista es evitar las restricciones extremas y realizar ajustes que puedan mantenerse con el tiempo. “Cuando consumes un poco menos de la energía que tu cuerpo necesita, favoreces la pérdida de peso, pero también proteges tu metabolismo y ayudas a controlar el hambre”, explica la experta.

En la práctica, esto puede implicar moderar las porciones, reducir las bebidas azucaradas y prestar atención a los alimentos con muchas calorías. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que perder aproximadamente entre una y dos libras por semana (0.45 a 0.9 kilogramos) representa un ritmo gradual que suele facilitar el mantenimiento de los resultados.

3. Mantener una actividad física constante

El movimiento diario también forma parte del proceso. No es indispensable pasar varias horas en un gimnasio: caminar, subir escaleras, bailar o realizar tareas domésticas contribuye al gasto energético.

La idea es combinar la actividad cotidiana con ejercicios específicos para mejorar la condición física, conservar la masa muscular y desarrollar una rutina constante de actividad física.

“El ejercicio es fundamental para ayudarte a perder grasa, preservar la masa muscular magra y mantener una buena salud en general”, asegura la doctora Joy. Asimismo, los CDC recomiendan que los adultos acumulen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y realicen ejercicios de fortalecimiento muscular dos días por semana.

Finalmente, la dietista advierte sobre el estrés, la falta de sueño, determinados medicamentos, la genética y algunas condiciones de salud. Esto significa que los estancamientos no siempre significan que una persona esté haciendo algo mal.

También añade que las dietas de moda se basan en restricciones a corto plazo, a menudo no dan resultado. “En cambio, como las reglas sencillas fomentan un comportamiento constante a lo largo del tiempo, constituyen una herramienta esencial para lograr una pérdida de peso sostenible”, sentencia.

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