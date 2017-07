Video: Alejandro Tommasi rompió el silencio sobre los escándalos con su esposo

El histrión está muy afectado después de todo lo que ha pasado y lo que se ha dicho en los medios de comunicación

Alejandro Tommasi por fin rompió el silencio sobre su situación legal contra su aún esposo Óscar Ruiz.

El actor fue entrevistado por el programa ‘Suelta La Sopa’ y ahí confesó que fue el mismo Ruiz quien se golpeó para acusarlo, incluso proporcionó dos imágenes que el mismo Alejandro se tomó después de una de las golpizas que su exnovio le dio.

“Destrozó muebles, obras de arte, puertas, aparatos electrónicos, me pegó a mí, todo eso se lo provocó él al hacer todo esto. Él se golpeó rompiendo las puertas, los premios, golpeándose él mismo“, aclaró.

El histrión está muy afectado después de todo lo que ha pasado y lo que se ha dicho en los medios de comunicación.

Tommasi agregó que hasta podría perder el ojo por culpa de las golpizas que Óscar le daba.

“Él fue el que me golpeó a mí, estoy casi perdiendo el ojo, estoy en tratamiento, aquí están mis gotas que me recetó la doctora, yo no sé qué le pasa, si siempre lo ayudé, en verdad me duele, en verdad me duele“, agregó.

Mira aquí la entrevista completa: