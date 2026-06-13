Brasil y Marruecos reparten puntos en el primer partido en Nueva York del Mundial

EAST RUTHERFORD, NJ – El estadio que albergará la final del Mundial 2026 se estrenó en el campeonato con un partido entre dos pesos pesados y un lleno en las gradas. La sede de Nueva York – Nueva Jersey demostró que está preparada para la cita.

Los aficionados llegaron pronto al área de Meadowlands, la mayoría en los trenes y autobuses habilitados desde seis horas antes del arranque del choque, y no se produjeron incidentes. Todo fluyó mucho mejor que en los caóticos partidos del Mundial de Clubes que tuvieron lugar un año antes.

El MetLife, rebautizado para el Mundial como el estadio New York – New Jersey, se llenó para el primer partido “grande” del campeonato entre la pentacampeona del mundo y la revelación de Qatar 2026.

En los palcos se pudo ver a leyendas del fútbol como Zinedine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos… que disfrutaron de un partido que fue de más a menos, y que confirmó la solidez de Marruecos -ya no es un tapado, sino un equipo que puede ganar a cualquiera- y la dependencia que tiene Brasil de las individualidades.

Dominante arranque de Marruecos

Marruecos salió al campo a presionar arriba y dominar la posesión, que tuvo casi en su totalidad los primeros 12 minutos.

Pero como tantas veces ocurre, la primera ocasión clara la tuvo Brasil en el minuto 14, en una internada de Vinícius Júnior por la izquierda, quien centró para un mal remate de cabeza de Igor Thiago delante del arco.

A partir de entonces creció Brasil, que comenzó a robar en el centro del campo y logró sacudirse la presión inicial de los norteafricanos.

Pero en un despiste de los centrales cariocas, con una genialidad en forma de balón filtrado por Brahim Díaz en vertical desde el medio campo, Ismael Saibari definió con maestría por encima de Alisson Becker.

¡GOLAZAZAZO DE MARRUECOS!



¡Espectacular! ¡Hermosa definición de Ismael Saibari! Los marroquíes se ponen arriba sobre Brasil.



Para ver este GOL una y otra vez: pic.twitter.com/GTb6e5scCO — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 13, 2026

Los marroquíes continuaron generando ocasiones, pero perdonaron en el área, lo que no hizo Vinícius Júnior en una internada por la izquierda en el minuto 32 que remató con violencia con la derecha al fondo de la red para empatar el partido.

¡GOLAAAAAZO DE BRASIL! ¡GOLAZO DE VINICIUS JR!



La estrella brasileña, con el sello de la casa, se mete al área y define con un tremendo derechazo.



La ‘Canarinha’ empata ante Marruecos 1-1. pic.twitter.com/uEeaQdwTRp — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 13, 2026

El empate encendió a los aficionados brasileños, amplia mayoría en las gradas, que hasta ese momento estaban callados o lanzando improperios a los suyos cada vez que daban un mal pase.

La posesión del balón también cambió de bando. Brasil fue poco a poco ganando las pelotas divididas, recuperando terreno y haciendo valer el peso de su camiseta según avanzaba el juego.

En la segunda mitad, ambas selecciones bajaron el ritmo, quizá en parte por el intenso calor en el área triestatal, que alcanzaba los 87 F al inicio del partido. El más incisivo continuó siendo “Vini”. Cada vez que el extremo del Real Madrid arrancaba por la banda izquierda, más de la mitad del estadio se ponía en pie esperando una jugada con peligro. Lo logró, sobre todo en su conexión con Raphina. Pero el delantero del F. C. Barcelona no encontró arco.