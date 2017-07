Video: Hombre que apuñaló a otro en Brooklyn dice “escuchar órdenes”

El brutal asesinato vivido en Brooklyn el pasado jueves se debió a la condición mental del atacante y a que la víctima le había robado unas Air Jordan

El hombre que apuñaló a un afroamericano el jueves mientras desayunaba a la salida de un deli del sur de Brooklyn se entregó al Departamento de Policía (NYPD) y admitió haber asesinado a Lekaurius Thomas porque así se lo dijeron “voces que tenía en la cabeza”.

Ernest Dubinsky, de 36 años, llamó a la Policía para entregarse minutos después de asestar una puñalada mortal a Thomas en el pecho, y explicó que llevó a cabo dicho asesinato por culpa de su condición mental y porque la víctima le había robado una bolsa con ropa la noche anterior.

Después de denunciar el crimen que acababa de cometer, Dubinsky se quedó esperando a que llegaran los agentes de la Uniformada para que le pusieran las esposas y se lo llevaran preso. Ahora espera en Rikers Island su sentencia, después de que se le pusieran cargos por asesinato y posesión de armas.

Dubinsky fue entrevistado en la isla por The New York Post y ahí explicó su relación con la víctima. “Él me robó una bolsa llena de ropa la noche anterior: Air Jordans, diez camisetas, shorts, calcetines y ropa interior”.

Cuando se le acercó para reclamarle la ropa de vuelta, Thomas le instó a que le dejara en paz: “Sal de mi cara, m***cón”. El atacante entonces utilizó el cuchillo que blandía en la mano y le apuñaló brutalmente en el pecho. Luego continuó persiguiéndole, tal y como muestran las cámaras de seguridad, pero una vez que vio cómo se desplomaba, se alejó de la escena.

“Thomas y yo éramos amigos y solíamos consumir drogas juntos”, reconoció Dubinsky, con antecedentes penales por 21 arrestos.

Además, pese a que todavía no se ha confirmado, el atacante admitió que llevaba dos años sin tomar medicación por un supuesto trastorno mental. Según contó a las autoridades y a medios locales, Dubinsky dejó de tomar pastillas debido a su condición de desamparado, que le inhabilitaba poder permitírselas.

“Las voces en la cabeza me dijeron que lo hiriera, no que lo matara”, explicó. “Hubo un momento en el que se volvió todo negro y no recuerdo nada. Ni siquiera me acuerdo de llamar a 911“.