Líderes políticos en la senda del pensamiento global

Durante un año, la organización política peruano-americana PAPO-USA ha cabildeado con legisladores estadounidenses sobre temas educativos, migratorios y comerciales

La comunidad peruana en Estados Unidos, especialmente en el noreste, está dando cátedra de madurez y estrategia de alto nivel político que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus miembros y de los latinoamericanos en general.

Uno de los principales líderes políticos es el empresario de transporte Norberto Curitomai, quien confirmó que a la fecha ya existen ocho capítulos de la Peruvian American Association (PAC) siendo California el de más reciente creación. Se le suman los de Florida, Washington D.C., Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago y Georgia.

Actualmente existen tres concejales electos en nuestra área: Maritza Dávila, en Paterson; Jesús Huaranga, en Harrison y Luis Marinos en Port Chester, Nueva York.

“Recordemos que el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut es la más grande en cuanto a población peruana, se considera que somos unos 300,000”, destacó.

El pasado 20 de julio se cumplió el primer aniversario de la instauración del Caucus Congresional Peruano que tiene como objetivo principal ponderar temas importantes como la reforma migratoria y tratados académicos y laborales que puedan beneficiar a la población latina en general.

La creación del Caucus fue establecido gracias al impulso de la Peruvian American Political Organization (PAPO-USA) basado en la idea del abogado y asesor Mateo Paz Soldán. Para dar seguimiento a los temas, una delegación de congresistas peruanos visitaron Washington D.C., donde sus contrapartes expresaron preocupación sobre algunos aspectos del Tratado de Libre Comercio con Perú.

“Ellos (los congresistas estadounidenses) manifestaron su preocupación por la falta de cumplimiento de algunas cláusulas de la protección al medio ambiente como la tala de árboles y el respeto a las leyes laborales”, indicó Curitomai. Añadió que “lo más importante es que es la primera vez que se coordinan este tipo de reuniones a nivel de Caucus”.

Los activistas evaluaron sus estrategias y planes en acción en su convención anual realizada el 22 de junio en la capital del país, en la que participó la senadora Dianne Feinstein, los congresistas demócratas Bill Pascrell, Henry Cuéllar, Albio Sires, Dutch Ruppersberger, Gerry Connolly, Adriano Espaillat y los congresistas republicanos Jeff Duncan, Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y el co-chairman del Caucus, Chris Stewart.

De acuerdo con un comunicado oficial de PAPO-USA, los directivos enfatizaron la urgencia de una reforma migratoria integral y que el futuro de miles de jóvenes peruanos y latinos depende de los beneficios del Programa de Acción Diferida (DACA). El co-chairman Sergio Massa dijo que esa es una de las principales líneas de acción de PAPO-USA.

Además de Massa, Curitomai y su esposa Norely, asistieron otros líderes como Claudio Montoya, Stefano Navarro, Melvi Dávila, Sergio Massa, Flor Massa, Isabel Acosta, el abogado Soldán, Marleny Mesta, Tammy Silva, Pedro Pavel Vargas, Vicky Olguin, Rod Robles y Carmen Stewart.

Pensamiento y acción global-local

Uno de los participantes en la reunión de Washington fue Lorenzo Rueda, quien realizó una entrevista con el abogado Paz Soldán. El abogado peruano tiene más de 20 años de experiencia como asesor de municipalidades, asociaciones domésticas y extranjeras en materia de comercio, migración y asuntos pesqueros. Su rol en la convención fue apoyar el esfuerzo de PAPO y compartió técnicas de cabildeo para mejorar el alcance y efectividad ante el Congreso de Estados Unidos.

En opinión de Rueda, PAPO ha entrado en una segunda etapa de trabajo y preguntó a Paz Soldán qué debe hacer la comunidad peruana y latina de Nueva Jersey –y en general– para organizarse mejor, para lograr que los congresistas escuchen y sean abiertos en la comunicación.

Paz Soldán respondió que hay muchas cosas que uno puede hacer dependiendo de la personalidad y de los intereses de los congresistas, por eso las guías son importantes en cuanto a los mensajes que se pueda tener con cada oficina y la forma de acercarse a ellos.

“En términos generales (hay que aplicar) el pensamiento global y la acción local. En primera instancia inscribirse para votar, y si uno tiene más tiempo y más interés participar apoyando campañas de candidatos en el distrito de uno, sea cual sea el partido de uno, pero apoyar esas campañas, participar en eventos para la recaudación de fondos (porque), ese tipo de actividades van generando interés de parte del liderazgo político en una comunidad en particular porque es una comunidad que está organizada, una comunidad que está activa, una comunidad que cuando surgen ciertos temas se moviliza y tenemos muchos ejemplos de eso como la comunidad cubano-americana, otras comunidades que han sabido organizarse y no tiene que ser un universo de temas, basta con uno, dos o tres temas que sean importantes para que los congresistas aprendan a respetar los alcances y las capacidades de esa comunidad”, añadió.

Afirmó que a todos esos esfuerzos debe dárseles seguimiento de forma constante, especialmente con reuniones en Washington, lo cual genera credibilidad, un aspecto crítico.

Además, opina que el reto es cómo fomentar el interés en la política para las segundas o terceras generaciones de peruanos, quienes ya están más integrados o “americanizados” y sus problemas están relacionados estrechamente con la vida cotidiana.

“¿Por qué es importante que la comunidad se involucre en política?”, fue la última pregunta de Rueda.

Paz Soldán recordó una frase: “If you’re not at the table for dinner you are the diner/ Si no estás sentado en la mesa a la hora de la comida tú eres la comida en la mesa”. “Si uno no está involucrado, si uno no está participando en procesos que aunque uno no lo crea o sepa tienen un impacto en su comunidad, en el aire que uno respira, en la comida que uno come, en el agua que uno toma los impuestos que uno paga, la capacidad de uno de endeudarse, de mandar a sus hijos a la escuela… si uno no está involucrado en esas decisiones, entonces se va a ver afectado (…) uno no tiene derecho a quejarse de las cosas si uno no es parte de la solución”, puntualizó.

El futuro de los peruano-americanos

Entrevistado por Lorenzo Rueda durante la más reciente convención de la Peruvian American Political Organization (PAPO-USA), uno de los tópicos más importantes fue acerca del futuro de la comunidad peruana dentro de la política de Estados Unidos.

“Llevo 30 años acá, soy optimista. Todos los países pasan por momento de dificultad, de estrés, ciertamente parece que Estados Unidos está pasando por un momento así, pero cuando tú vas a tu barrio, a tu zona, a tu estado, cuando interactúas con la gente de tu comunidad ves que hay cierta forma de pensar, de organizarse del ciudadano americano al que los inmigrantes nos asimilamos, vamos adoptando su forma de actuar y de ser y esos procesos están muy engranados en la cultura”, dijo Paz Soldán.

Y puso un ejemplo: “La luz roja es la luz roja, la luz verde es la luz verde”, los americanos en general respetan las reglas, cuando hay una reunión en un City Hall no es una reunión caótica, la gente pide la palabra, hay procesos que están engranados en la cultura americana y eso va a continuar esté quién esté en la presidencia, durará 4 años, 8 años, quién sabe lo que va a pasar”.

Manifestó su optimismo porque “la esencia del sistema americano, del pueblo americano, del sueño americano, va a perdurar y que las futuras generaciones de peruanos y de inmigrantes en este país van a tener las mismas oportunidades y van a poder cumplir los mismos sueños a su manera como nosotros las cumplimos. Es un gran país y una sola persona no lo puede destruir”.