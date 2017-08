Un muerto y cuatro heridos en incendio de edificio en Crown Heights

Las autoridades creen que el fuego pudo ser provocado por un hombre fumando dentro del edificio

Un hombre de 56 años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas leves en un incendio supuestamente provocado por un cigarro en un apartamento de Crown Heights, Brooklyn, el pasado jueves por la noche.

Según las autoridades, el fuego comenzó en el segundo piso del edificio, situado en el número 451 de la Avenida Kingston, alrededor de las 10:06 p. m.. La víctima, Rupert Smith, fue encontrado por el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dentro de su apartamento cuando ya no tenía signos vitales.

Uno de los vecinos del edificio, Gary Lawson, de 73 años, afirmó a New York 1 que escuchó al fallecido gritar “¡Fuego!” y pedir ayuda durante varios minutos, aunque, desgraciadamente, no pudo dar con él. “Estaba intentado buscar el origen de las llamas pero el humo no me dejaba ver nada”, aseguró impactado el hombre.

Los bomberos tardaron 40 minutos en controlar el incendio, el cual comenzó supuestamente como consecuencia de un hombre que estaba fumando. Sin embargo, las autoridades continúan investigando otras posibles causas.

El vecindario de Crown Heights sufrió un incidente muy similar apenas 24 horas antes en el que una anciana de 81 años falleció la madrugada del jueves tras quedar atrapada en el incendio de un edifico situado en el número 1347 de la calle Pacific. En ese caso, las llamas se debieron a una sobrecarga del sistema eléctrico.