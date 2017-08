NYC ratifica defensa a jóvenes soñadores beneficiarios de DACA

La subcomisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración destaca que los principios de la ciudad se mantienen invariables para proteger a los inmigrantes

NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York ha ratificado que continuará asistiendo a los jóvenes soñadores beneficiarios de DACA, declaró Bitta Mostofi, subcomisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración.

En entrevista con El Diario, la funcionaria subrayó que el Alcalde ha sido consistente garantizar asistencia legal y trabajar en una serie de programas con las organizaciones comunitarias para que estos jóvenes no sean deportados, estudien, se incorporen como entes productivos y aporten a la economía de la ciudad.

“Tenemos más de 30,000 jóvenes neoyorquinos beneficiarios de DACA y estimamos que otros 55,000 son elegibles para acceder a este beneficio migratorio de Acción Diferida. La Administración De Blasio conoce la importancia que tiene DACA para nuestras comunidades, por eso el Alcalde se ha sumado a esta campaña nacional para defenderla”, dijo Mostofi al citar cifras del número de “Dreamers” registrados por MOIA (siglas en inglés de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración).

Al evaluar el impacto económico que tendría para la ciudad una eventual derogatoria de DACA Mostofi detalló: “Cada joven después de recibir DACA, percibe en promedio un aumento salarial de más de $ 4 por hora, lo que equivale a $6,000 adicionales por año para cada beneficiario de DACA, en consecuencia esto significa unos $200 millones en aumento de salarios para quienes reciben este alivio migratorio en la ciudad, los cuales contribuyen en más de $ 6 millones en impuestos locales adicionales para la ciudad de Nueva York”.

La subcomisionada de MOIA ratificó que de manera inequívoca la ciudad de Nueva York mantendrá su estatus como ciudad santuario, esto al responder a la pregunta acerca de las previsiones que adelanta la Administración De Blasio para hacer frente a las presiones del gobierno federal y concretamente de las entidades migratorias contra las ciudades que protegen a los inmigrantes indocumentados.

“La ciudad de Nueva York continuará dando la bienvenida a los inmigrantes, esta es una ciudad para todos. Mantenemos nuestro compromiso de proteger a los inmigrantes neoyorquinos, estos principios no han variado al contrario de lo que observamos desde Washington”, subrayó la funcionaria.

Mostofi agregó que los inmigrantes son elegibles para recibir educación y tener acceso a asistencia de salud y a servicios legales. “MOIA ha incrementado inclusive su presupuesto para atender esas y otras necesidades como el de la seguridad y el combate de los delitos de odio y discriminatorios debido al estatus migratorio”.

“La ciudad mantiene y enfatiza que hará prevalecer la ley en las escuelas y en todos los ámbitos para proteger a las comunidades de inmigrantes”, dijo finalmente.

El MOIA ha llevado a cabo más de 450 foros en lo que va del año para promover los derechos de los inmigrantes.

Reacciones en NYC

Una coalición de organizaciones pro inmigrantes marchó ayer en las inmediaciones de la Torre Trump en conmemoración del 5 aniversario de DACA y para exigir se mantenga el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Organizaciones como Make the Road New York, United We Dream, Minkwon Center y DRUM, NYIC se hicieron presente en medio de cánticos y portando pancartas condenando las políticas antiinmigrantes de la Administración Trump.