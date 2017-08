Video: Chiquis Rivera estalla contra gente que la llama gorda y la critica

La famosa quiere ver más apoyo entre los latinos

Chiquis Rivera es una mujer controversial pero a pesar de que los escándalos la persiguen, es una persona muy trabajadora. Cansada de la gente que se la pasa hablando mal de ella, la hija de Jenni Rivera le puso un alto a todos los que la critican.

“Si cantamos bien o no cantamos bien o estamos gordas o no, eso a ti que te importa, primero enfócate en ti y luego mírate en el espejo, antes de hablar“, dijo la famosa en un video que se ha viralizado. “Ósea no mames, es lo que a mi me saca de onda completamente porque digo, ‘dude, really?’”

La más grande de los hijos de “La Diva de la Banda” también estalló contra quienes dicen que solo tiene fama por su mamá.

“No le pido nada a nadie, y si soy la hija de Jenni Rivera, es un pinche honor, es un orgullo ser la hija de esa mujer“, expresó. “Yo no voy creciendo en mi carrera por eso, es porque me despierto temprano, porque realmente le chingo y me duermo tarde y estoy trabajando“.

Rivera también quiere ver más unidad entre la comunidad latina y aplaudir los logros de los demás.

“A la gente que habla mal, ¿en que les afecta si no les pido que me paguen mis biles”, se cuestionó, “Eso es el problema con los latinos… no nos apoyamos. Hay gente ahí que te quieren bajar. Te ven avanzando y subiendo y te quieren bajar, si no son con criticas, te ponen trabas, te dicen cosas feas, no seamos así entre los latinos”.