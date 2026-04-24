Visa “Tarjeta dorada” de Trump, solo se ha otorgado a una persona, revela Lutnick

El programa de visa “Tarjeta Dorada” impulsado por el presidente Donald Trump ha aprobado a su primer solicitante desde que comenzó a recibir aplicaciones en diciembre, según informó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante una audiencia ante el Congreso.

De acuerdo con la declaración oficial, el proceso de revisión del programa fue recientemente coordinado con el Departamento de Seguridad Naciona (DHS), organismo encargado de supervisar su implementación. El esquema está dirigido a extranjeros dispuestos a realizar una donación de un millón de dólares al gobierno estadounidense como condición para optar por la residencia.

Lutnick explicó ante legisladores que, aunque solo una persona ha sido aprobada hasta ahora, existen “cientos en la fila” de revisión. Afirmó que las autoridades buscan garantizar un proceso “perfecto” antes de ampliar las aprobaciones.

Un programa de residencia con altos costos y verificación estricta

La visa “Tarjeta Dorada” contempla, además de la donación de un millón de dólares, el pago de una tarifa de procesamiento de $15,000 dólares no reembolsables. Según el Departamento de Comercio, el programa incluye un sistema de verificación de antecedentes considerado como “el más riguroso en la historia del gobierno”.

El sitio oficial del programa describe que esta iniciativa permite a extranjeros obtener residencia legal en tiempos acelerados, bajo un esquema diseñado para atraer capital y talento internacional.

Durante su implementación, también se ha señalado que corporaciones pueden pagar dos millones de dólares por la incorporación de un trabajador extranjero, además de una cuota anual de mantenimiento del 1%.

Origen del programa y objetivos del gobierno

El programa fue anunciado por Donald Trump el año pasado como una alternativa para generar ingresos federales y ofrecer una vía rápida de residencia a inversionistas extranjeros. La propuesta busca sustituir el antiguo sistema de visas EB-5, que permitía la residencia a quienes invertían alrededor de un millón de dólares en negocios que generaran empleos.

Según lo planteado por la administración, la iniciativa forma parte de una estrategia para atraer inversión extranjera y fortalecer las finanzas públicas.

Lutnick ha sostenido en distintos momentos que el programa podría generar ingresos significativos para el gobierno, aunque no ha detallado públicamente el destino específico de los fondos recaudados. Ante preguntas legislativas, indicó que el uso de los recursos será determinado por la administración federal y orientado al “mejoramiento de Estados Unidos”.

Identidad del primer beneficiario y revisiones en curso

El Departamento de Comercio no ha revelado la identidad del primer beneficiario aprobado. Sin embargo, reportes de medios como Bloomberg señalaron que el empresario Jeffrey Chao, fundador de TP-Link Systems, habría solicitado la visa y estaría en proceso de evaluación, mientras se revisan posibles vínculos de su empresa con China.

Las autoridades no han confirmado esta información ni han emitido comentarios adicionales sobre el solicitante.

Debate sobre el programa y su impacto migratorio

La implementación de la “Tarjeta Dorada” ocurre en paralelo a políticas migratorias más estrictas impulsadas por la administración Trump, incluyendo un aumento en las operaciones de deportación y la cancelación de estatus de protección temporal para decenas de miles de migrantes del Caribe.

El programa ha generado también cuestionamientos legales. Dos grupos han presentado demandas en su contra, mientras especialistas señalan diferencias entre esta iniciativa y otros sistemas de inmigración basados en inversión o habilidades laborales.

La orden ejecutiva que establece el programa contempla dos categorías principales: una basada en “habilidades extraordinarias” y otra en “habilidades excepcionales”, lo que amplía los criterios de elegibilidad más allá de la inversión económica.

Expansión del modelo

Modelos similares de visas para inversionistas existen en otros países, como Reino Unido, España, Grecia, Malta, Australia, Canadá e Italia, donde se ofrecen permisos de residencia a cambio de inversión económica significativa.

En el caso estadounidense, el programa ha sido promovido como una herramienta para atraer capital extranjero y talento calificado, mientras mantiene un sistema de evaluación de seguridad reforzado.

El gobierno no ha detallado cuántas aprobaciones adicionales podrían realizarse en el corto plazo, aunque el proceso continúa en fase inicial con solicitudes en revisión.

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