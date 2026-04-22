Primer casino de la ciudad de Nueva York abrirá en Queens el 28 de abril; promete ser el más grande de EE.UU.

Resorts World New York City, el primer casino de juegos de mesa legal de la ciudad, abrirá sus puertas el 28 de abril en Queens, cerca del aeropuerto JFK.

Las apuestas de mesa comenzarán ese día, a la espera de las pruebas finales de la Comisión de Juegos del estado Nueva York, las cuales se están llevando a cabo esta semana, acotó CBS News. Resorts World ha prometido que se convertirá eventualmente en el casino más grande del país, con una sala de juegos de 500,000 pies cuadrados albergando miles de juegos de mesa.

Se trata de un hito histórico para la ciudad de Nueva York, que se produce poco después de que este casino ubicado en el hipódromo de Aqueduct fuese seleccionado el año pasado como una de las tres sedes de casinos en la región sur del estado.

Los otros dos son el casino propuesto por Bally’s en El Bronx, en un antiguo campo de golf propiedad del mandatario Donald Trump y el proyecto de Hard Rock para abrir un casino junto al Citi Field de los NY Mets en Queens. Se estima que ambos abran más adelante, alrededor del año 2030.

Resorts World contará con más de 240 juegos de mesa en el momento de su apertura, incluyendo blackjack, dados (craps), bacará y ruleta. “La ciudad de Nueva York nunca ha visto nada igual a lo que tenemos planeado para el 28 de abril. Una vez concluidas las pruebas finales de la Comisión de Juegos, los juegos de mesa en vivo estarán abiertos y operativos, aquí mismo en Queens, por primera vez en la historia de la ciudad de Nueva York”, declaró Robert DeSalvio, presidente de Genting Americas East.

“Actualmente, Resorts World emplea a más de 2,200 miembros en su equipo; ya hemos duplicado nuestra fuerza laboral y esperamos incorporar a miles de empleados más a medida que se desarrolle este complejo turístico integral a lo largo de los próximos tres años”.

El rapero Nas estará presente el próximo martes para el corte oficial de la cinta y el lanzamiento ceremonial de los primeros dados.

Los defensores de los casinos, entre ellos la gobernadora Kathy Hochul, afirman que estos generarán miles de millones de dólares en ingresos fiscales, los cuales servirán de apoyo a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y al sector educativo en todo el estado, además de crear decenas de miles de puestos de trabajo.

Resorts World, que ha operado como sala de tragamonedas desde 2011, ha aportado 5,000 millones de dólares en ingresos fiscales al sistema educativo estatal, destacó New York Post. Una vez que el proyecto del casino esté completado, contará con:

6,000 máquinas tragamonedas y 800 juegos de mesa en vivo, sumando un total de 10,800 puestos de juego.

2,000 habitaciones de hotel, ampliando las 400 unidades ya existentes en su Hyatt Regency.

ampliando las 400 unidades ya existentes en su Hyatt Regency. Una nueva sala de conciertos multiusos con capacidad para 7,000 espectadores.

Más de 12 acres de nuevos espacios verdes públicos, un spa completo y un Campus de Innovación cuyo eje central será el centro deportivo Jet Center, en honor a la leyenda del baloncesto de Queens, Kenny «The Jet» Smith.

Para información sobre empleos allí, consulte la página oficial.

Casinos abortados

En septiembre las juntas comunitarias no aprobaron otras cuatro propuestas de casino en NYC: una en Coney Island (Brooklyn) y tres en Manhattan: Times Sq, Hudson Yards y Freedom Plaza (al lado de la sede de la ONU). En tanto Empire City Casino -que opera junto al hipódromo de Yonkers- había sido considerada de las favoritas para obtener una licencia porque allí ya ofrecen algunos juegos de azar, pero no la logró.

En octubre, apenas dos semanas después de recibir la aprobación comunitaria, MGM Resorts sorprendió al retirarse del proyecto de abrir otro casino en Yonkers (NY). La empresa afirmó que un mercado competitivo y limitado en el área metropolitana pondría en peligro la rentabilidad que inicialmente anticiparon en ese proyecto.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).