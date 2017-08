Temen que ‘La Migra’ no respete iglesias santuario

Aunque ICE concedió 90 días de gracia a la madre guatemalteca que se instaló en un templo para pelear su caso, activistas y políticos admiten que no hay una ley que evite que agentes lleguen a esos sitios

El caso de Amanda Morales, la madre guatemalteca que desde el jueves pasado se está refugiando en la Iglesia Holyrood de Manhattan, como un santuario para evitar ser deportada, no tiene del todo tranquilos a políticos y activistas sobre el futuro de estos lugares para proteger a indocumentados y sus familias. Aunque la madre de tres pequeños ciudadanos logró que este lunes el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) le otorgara 90 días de estadía en el país para intentar reabrir su caso y pelearlo, temen que eventualmente ‘La Migra’ no respete las iglesias como refugios intocables.

Así lo manifestó la asambleísta estatal Carmen de la Rosa, quien advirtió que aunque ICE se ha comprometido a mantener vigente su política de respetar los llamados “lugares sensitivos”, que incluyen manifestaciones, templos, escuelas y hospitales, y no perseguir a indocumentados, en cualquier momento ‘La Migra’ pudiera meterse a los templos a buscar a quienes se refugien allí, sin estar infringiendo normas legales sino morales.

“Ahora mismo no hay ley que se los impida, pero el Gobernador y el Alcalde han declarado a Nueva York como sitios santuario que protegen a los inmigrantes de ICE y esperamos que ICE cumpla la política de respetar esos lugares”, aseguró la líder política del Alto Manhattan. “Aunque en realidad nada prohíbe que ICE entre a un lugar, para entrar tendrían que romper una puerta y no creo que lo hagan, pero esos son los riesgos que Amanda y quienes decidan refugiarse en las iglesias están tomando ahora mismo, además de no poder salir del santuario”.

La asambleísta mencionó que previendo que ICE decida cambiar sus posturas sobre sitios sensitivos, en la Asamblea se aprobó el Acta de Libertad de Nueva York, una iniciativa que por ley protegería a los lugares sagrados como iglesias y cortes de la presencia de ‘La Migra’, pero el Senado la bloqueó.

Una decisión extrema

Sara Gozalo, del Movimiento Nuevo Santuario, que agrupa a templos de diferentes denominaciones religiosas, comentó también que la decisión de adoptar una iglesia como refugio es algo extremo, y pidió a la administración Trump que cese sus ataques a los inmigrantes.

“Esa decisión de tomar santuario es una decisión muy personal. No podría aconsejar a nadie si tomarla o no, pues hay que elegir entre presentarse ante ICE y que te detengan y te deporten o estar en una iglesia donde no puedes salir y estás un poco encarcelado, porque si sales te pueden agarrar. Es una decisión imposible y nadie debería tener que estar en esa posición”, dijo la activista, al tiempo que aseguró que no tendría nada de raro que en el futuro ‘La Migra’ ponga en la mira a los templos santuario.

“Históricamente Inmigración no ha entrado a sitios santuario, pero estamos con una administración de la que nada nos extrañaría”, dijo Gozalo. “Pero meterse en una iglesia ya sería romper el derecho religioso de nuestros líderes de proteger a los seres humanos. Y romper eso sería el paso más bajo que podría tomarse, pero con esta administración cualquier cosa puede pasar”.

El reverendo Juan Carlos Ruíz, cofundador del Movimiento Nuevo santuario, mencionó que actualmente junto a la madre guatemalteca hay otros inmigrantes refugiados en los templos, pero han preferido hacerlo de manera secreta.

“Hay al menos una decena de personas en el área de Nueva York y en nuestro grupo hay como 200 iglesias de todas las fe ayudando y varias de ellas están dispuestas a dar santuario físico”, comentó el religioso. “Es algo drástico, no lo recomendamos porque a veces el santuario físico se vuelve una prisión”.

El concejal Ydanis Rodríguez, quien apoya a los inmigrantes que decidan acudir a las iglesias como refugio, hizo un llamado a los indocumentados para que consideren la opción de los templos pero como mecanismo de protección final.

“Hay toda una institucionalidad en la ciudad de Nueva York que los está protegiendo. Si alguien se ve perseguido por ICE o sienten temor, y si los ponen entre las opciones de tomar un avión y regresar a su país o que los van a deportar, que se vayan a una iglesia, pues ahí los vamos a proteger como sitios santuario”, dijo el dominicano, al tiempo que también reconoció que no hay una legislación como tal que prohíba que ICE no llegue a las iglesias.

“No hay ley sobre eso, pero esa es la lucha en la que estamos envueltos y esperamos que la administración federal cumpla lo que dijo recientemente de que no va a entrar a lugares sagrados. El caso de Amanda es vital que se reabra porque ella es un símbolo como Rosa Park”.

Protesta contra ICE

Durante una demostración frente al edificio de Inmigración en el Bajo Manhattan, el congresista Adriano Espaillat mencionó que a nivel federal debe haber un freno a las políticas anti-inmigrantes del presidente Trump y calificó a Inmigración como un lugar tenebroso. “Este edificio (el de ICE) es un túnel oscuro sin salida. Ahí van mieles de personas, se reporta y no salen más. Debemos proteger la calidad de santuario de la ciudad”.

El abogado de inmigración Geoff Kagan reafirmó que legalmente ICE podría entrar a las iglesias si cambia su política de respeto a lugares sensitivos y agregó que “no siento ninguna confianza en que no lo vayan a hacer”.

ICE por su parte aseguró que sigue implementando su política de respeto a las iglesias como lugares donde no realizan acciones, pero advierten que las decisiones se toman caso por caso y allí cuentan aspectos como consideraciones de seguridad.

“Según las políticas de ICE las acciones de implementación de la ley no ocurren ni están enfocadas en locaciones sensitivas como escuelas o iglesias, a menos que las circunstancias lo exijan, acciones de otras autoridades hayan llevado a agentes a locaciones sensitivas o haya aprobación previa de un oficial de supervisión designado”, afirmó ICE.

El padre Luis Barrios, de la iglesia Holyrood, donde se encuentra refugiada la madre guatemalteca, dijo que aunque ICE tiene el derecho legal de hacer sus operativos, eso no significa que esté bien la manera como están sembrando el miedo.

“Todo lo que hizo Hitler era legal para ellos, la esclavitud era legal en este país. Aquí lo que estamos haciendo es retando la inmoralidad”, dijo el sacerdote, quien advirtió que si ‘La Migra’ va a su iglesia con la intención de llevarse a Amanda Morales, dará una dura pelea.

“Cuando ICE entre ahí espero no estar porque yo no se las voy a entregar fácil. Me la tienen que arrebatar, porque ellos a la casa de Dios no entran y si por eso me meten en problemas no hay problema”, dijo. “Ellos se supone que no deben entrar ahí, pero como a ellos les gusta hacer lo que se les da la gana, pues yo también voy a hacer lo que se me da la gana”.

Datos del Movimiento Nuevo Santuario

200 iglesias hacen parte de los templos santuario para inmigrantes.

10 indocumentados hay actualmente refugiados en templos de Nueva York.

Dónde pedir ayuda:

Si usted necesita conocer más sobre las iglesias santuario donde podría refugiarse o solicitar ayuda en Nueva York, puede llamar al (646) 450 2770 o ir directamente al 239 de la calle Thompson, en Manhattan.

Niveles de las iglesias santuario