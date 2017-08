‘La Migra’ niega reabrir caso de madre refugiada en iglesia de Washington Heights

Líderes políticos y religiosos se unieron en una vigilia para insistir que la guatemalteca, madre de tres niños ciudadanos y que enfrenta la deportación, reciba una nueva oportunidad

Amanda Morales Guerra, la madre guatemalteca que decidió refugiarse en la iglesia Holyrood de Washington Heights hace dos semanas para evitar ser deportada, recibió un revés este lunes luego de que un funcionario de ICE se comunicara con su abogado para manifestarle que esa agencia había negado la solicitud de la inmigrante de reabrir su caso para evitar ser enviada de regreso a su país.

Así se lo confirmó a El Diario una vocera de la oficina de ICE en Nueva York, quien explicó que la respuesta por escrito ya le fue enviada a la inmigrante.

Y aunque la guatemalteca aun no ha recibido el documento escrito de ICE, desde ya líderes políticos y religiosos que la apoyan en su encierro manifestaron que no se rendirán hasta que las autoridades migratorias den una nueva oportunidad a la madre de 33 años.

Así lo aseguraron este lunes simpatizantes y defensores de la mujer, horas antes de una vigilia que tendría lugar en el templo donde la centroamericana se alberga desde el 17 de agosto pasado con sus tres hijos menores, todos nacidos en Nueva York.

“Estamos determinados a trabajar más duro todavía para lograr que Amanda, que es un símbolo de millones de personas que no tienen sus documentas al día y contribuyen con sus impuestos, tengan derecho de mantenerse en esta nación con sus familias unificadas, porque ellos son el reflejo de lo que es esta nación hecha por inmigrantes”, aseguró el concejal Ydanis Rodríguez.

El líder político de Washington Heights advirtió que no se conformaran con la negativa de ICE de no conceder una apelación a la madre y que ella solo saldrá de su santuario cuando ICE le conceda reabrir su caso para poder pelearlo.

“Independientemente de si ICE mantiene por escrito lo que ha comunicado por teléfono, vamos a seguir con ella refugiada en la iglesia, así nos tome meses y años hasta que Amanda termine triunfando”, comentó el líder dominicano. “Sería un crimen y una irresponsabilidad de nosotros enviarla de regreso a Guatemala donde nadie le garantiza la seguridad a ella ni a sus tres hijos norteamericanos, nacidos y criados en estado de NY”.

El pasado 21 de agosto, luego de que varios líderes y políticos acudieran hasta la oficina central de ICE en Nueva york, ese organismo otorgó 90 días de gracia a la guatemalteca para seguir en su lucha por reabrir su caso.

El padre Luis Barrios, párroco de la iglesia donde se albergan Amanda Morales y sus tres pequeños, ha insistido en que no le dará la espalda a la mujer, cueste lo que cueste.

“Yo no se las voy a entregar a ICE y se supone que a la casa de Dios no tienen por qué entrar”, aseguró el religioso, quien espera que esa agencia respete la condición de lugar sensitivo que tienen los templos para evitar la presencia de agentes de ‘La Migra’, aunque no hay una ley que les prohíba llegar hasta allí por Amanda si ellos quisieran.