Mayer intenta una proeza ante Nadal

Tres ex campeones del US Open juegan este sábado en el inicio del feriado de Labor Day: Rafael Nadal, Roger Federer y Juan Martín del Potro

NUEVA YORK.- El argentino Leonardo Mayer buscará probar hoy que su presencia en tercera ronda del US Open no es sólo producto de la fortuna sino también del buen tenis que tiene. El jugador nacido en la provincia argentina de Corrientes, se mide nada menos que al actual número 1 del mundo, el español Rafael Nadal.

Mayer 59 en el ranking de la ATP, entró literalmente por la ventana en la presente edición del open neoyorquino, puesto que tras ser derrotado en la última ronda de la fase de clasificación, accedió como “lucky loser”, que se traduce como perdedor afortunado, en reemplazo de otro jugador que estando en el draw principal, tuvo que retirarse de forma fortuita.

“Si me hablabas hace unos meses, capaz pensaba que no jugaba nunca más un Grand Slam y ahora imaginate cómo estoy. Es de regalo todo esto que me está pasando. Ahora sí va a estar lindo”, declaró Meyer luego de eliminar en segunda ronda al japonés Yuichi Sugita. En primera ronda, el argentino se despachó a uno de los jugadores más regulares del circuito, el francés Richard Gasquet.

Y es que este año Mayer ha andado un paco de la mano de la suerte. Al ATP de Hamburgo logró acceder al cuadro principal como “lucky loser”, y terminó adjudicándose el torneo, Desde entonces dice el argentino, “he recuperado la motivación para seguir en el tour”.

Nadal: “Tengo que estar reparado”

Nadal es cauto con todos los rivales y más cuando reconoce que en sus compromisos previos si bien ha salido bien librado, ha mostrado altibajos.

“Tengo que estar preparado para jugar bastante mejor que lo que he hecho estos dos primeros días. Creo que estoy preparado para hacerlo”, declaró Nadal sobre Mayer, tras derrotar al japonés Taro Daniel por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2. El español se estrenó en el abierto neoyorquino también viniendo de menos a más y tras sortear el break en el primer set derrotó al serbio Dusan Lajovic por 7-6 (8-6) 6-2 y 6-2.

El partido entre el “Yacaré” Mayer y “Rafa”Nadal está pautado para las 2.30 en el estadio Arthur Ashe del complejo de Flushing Meadows en Queens Nueva York.

Ambos jugadores se han enfrentado en tres oportunidades, todas a favor del español. En Indian Wells de 2012 perdió en primera ronda 6-1, 6-3. En Acapulco 2013 perdió en cuartos 6-1, 7-5. Y en Roland Garros 2014 cayó en tercera ronda por 6-2, 7-5 y 6-2.

Mayer busca por primera vez pasar a la cuarta ronda en el US Open, donde ha participado seis veces y sólo ha avanzado hasta tercera ronda en dos oportunidades, en 2012 y 2014.

De su parte “Rafa” Nadal quiere consolidar su condición como número 1 del mundo en el último Grand Slam del año. El español ha intervenido en el US Open 12 veces, adjudicándose el trofeo de campeón en 2010 y 2013

Cartelera estelar

La jornada sabatina del largo feriado por el ´Labor Day´, que se celebra el lunes en Estados Unidos promete ser extraordinaria. Roger Federer, Rafael Nadal y Juan Martín del Potro, tres ex campeones del US Open juegan hoy sus partidos de tercera ronda.

Rafael Nadal enfrenta a Leonardo Mayer, Roger Federer frente al español Feliciano López y Juan Martín del Potro se mide a Roberto Bautista.

Federer viene de disputar sus dos partidos previos a 5 sets. En primera ronda al estadounidense Frances Tiafoe y en segunda ronda ante el ruso Mikhail Youzhny.

López buscará que sea esta la oportunidad de derrotar al suizo, siembra 3 del US Open, quien lo ha derrotado en los 12 partidos previos. El español, quien cumplirá 36 años a finales de este mes, llegó a cuartos de final aquí en 2015.

De su parte Del Potro accedió a tercera ronda después de vencer al español Adrián Menéndez Maceiras.

Partidos a jugarse hoy en el US OPEN