Taylor Swift despoja a “Despacito” de récord histórico en EEUU

La cantante estadounidense destronó al popular tema de Luis Fonsi y Daddy de la lista Hot 100 de Billboard

Taylor Swift privó hoy a “Despacito“, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con colaboración de Justin Bieber, de romper el récord de popularidad la lista Hot 100 de la revista Billboard en la cual se mantuvo en el tope durante 16 semanas consecutivas.

Swift, conocida cantautora de 27 años, lo ha conseguido con su nuevo tema “Look What You Made Me Do“, el primer sencillo de su nuevo álbum “Reputation”.

El tema, como se pronosticaba, se disparó desde la posición número 77, en la que debutó en agosto, para colocarse en el tope de la lista Hot 100.

Con este ascenso meteórico de Swift, la llamada “canción del verano”, con coautoría del puertorriqueño Fonsi y la cantautora panameña Erika Ender, bajó a la segunda posición en este listado.

“Despacito” también sufrió en la lista de Streaming Songs de Billboard ante “Look What You Made Me Do” que se posicionó en el primer lugar con 84.4 millones de transmisiones en Estados Unidos para la última semana de agosto.

Con esto, Taylor Swift sobrepasó los 69,6 millones con los que “Despacito” -que ahora ocupa el tercer lugar en esa lista- alcanzó su punto máximo el 17 de junio.

“Despacito” también bajó al segundo lugar en la lista de Digital Song Sales, después de 17 semanas consecutivas en el primer lugar, con 76.000 descargas al cierre de la semana final de agosto.

No obstante, a pesar de estas “derrotas” el famoso tema se retira del primer lugar de Hot 100 con honores, pues -al menos mientras Swift no lo supere- tiene la distinción de haber roto el récord de 16 semanas consecutivas en el tope de la lista Hot 100 alcanzado por Mariah Carey y Boyz II Men en 1995-1996 con “One Sweet Day”.

Anteriormente había sobrepasado el récord que el dúo español Los Del Río sentó en 1996 con “La Macarena”, que se mantuvo 14 semanas consecutivas en el tope de Hot 100, siendo la primera canción en español que lo logró.

“Es algo que me llena de orgullo, no solo por ser un hecho histórico para la música latina, sino también porque se logró con un tema en español”, decía Fonsi en declaraciones recientes a Efe.

“Sólo tengo agradecimiento”, aseguró.

Por su parte, el artista urbano Daddy Yankee, también puertorriqueño, manifestó a Efe que el éxito alcanzado por el tema es muestra de “la capacidad y el alcance de nuestra música en español”.

Por ello, el artista exhortó a todos los latinos a unirse “para que juntos podamos obtener más respeto y presencia en el mercado general”.

Erika Ender, quien también firma “Despacito”, expresó en una entrevista con Efe que el éxito en EE.UU. “va más allá de cualquier victoria. Es una victoria latina”, redondeó.

La artista, de 42 años, que cuenta entre sus éxitos los temas “Cheque al portador” y “Ábreme la puerta”, agregó que la “pegada” de “Despacito” la enorgullece, pues no es “común” que una mujer “domine” en los primeros lugares de las listas durante tanto tiempo.

Ender aseguró que el éxito obtenido representa una gran responsabilidad, a la vez que “da poder a las cantantes y compositoras femeninas”.

“Despacito” ha logrado mantenerse en el tope de la lista Hot Latin Songs durante 31 semanas consecutivas.

Además, es el sencillo que más tiempo ha estado en el tope del Hot 100 en este siglo y ya superó a éxitos de la talla de “I will Always Love You” (1992), de la desaparecida baladista Whitney Houston; “I’ll Make Love to You”, de Boys II Men (1994), y “Candle in the Wind”, de Elton John (1997).

La popularidad de “Despacito” en otros confines del mundo como Finlandia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia y Suecia alcanzó los primeros lugares de sus respectivas listas musicales.

A su vez, en seis meses, el vídeo del tema de Fonsi y Ender alcanzó las 2.500 millones de vistas en Youtube, convirtiéndose en el segundo más rápido en adjudicarse ese hito en esa plataforma de internet.

Hasta el momento, el vídeo ha superado los 3.580 millones de reproducciones, el más visto en la historia de esa plataforma, un récord que “Gangnam Style”, de PSY, sostuvo durante varios años, hasta ser destronado por Wiz Khalifa y Charlie Puth con el vídeo de “See You Again”, y luego por “Despacito”.