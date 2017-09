Andrés Cepeda: un viaje entre el amor y el desamor

El cantante y compositor colombiano viene con guitarra en mano y con su banda para repasar sus más grandes éxitos, alternando con temas de 'Mil ciudades', su décimo album de estudio

El cantante y compositor Andrés Cepeda asegura que le llena de emoción regresar a Nueva York porque quiere celebrar junto a los neoyorquinos lo que considera una de las etapas más trascendentales de su carrera, que comenzó con la salida de su álbum ‘Mil ciudades’ hace dos años.

El artista colombiano, que se presenta este sábado, en el Kupferberg Center for the Arts, de Queens College, hará que su público disfrute de un viaje entre el amor y el desamor, a ritmo de bolero, pop y rock.

“Voy con muchas ganas de reencontrarme con el público en Nueva York, de que podamos repasar juntos mi carrera. También alternaré con canciones de ‘Mil ciudades’, un disco que me llena de orgullo porque cumplió con todas las expectativas. Es además el primero para el sello Sony Music, un paso importante en mi carrera, está es una etapa muy especial de mi vida.”, agrega sobre su décimo álbum de estudio en el que incluye duetos con Ricardo Montaner y Kanny García, y la participación del pianista Gonzalo Rubalcaba y la orquesta filarmónica de Praga, entre otras colaboraciones.

Cepeda, que vendrá con guitarra en mano y su banda, adelanta que el concierto este fin de semana es sólo un ‘hasta luego’, porque es muy probable que se le vuelva a ver otra vez muy pronto en la ciudad. Para esta próxima visita el cantautor vendrá acompañado de su compatriota el cantante Fonseca.

“Somos amigos de muchos años y aunque habíamos coincidido en conciertos no habíamos grabado nada juntos. Una cosa llevo a la otra y decidimos hacer una gira que se llama ‘Compadres’, que comenzó a finales del año pasado y que el público ha recibido con mucho agrado. Estamos ansiosos por venir a cantar juntos a Nueva York, espero que podamos hacerlo muy pronto”, añade.

Cepeda y Fonseca presentaron a principios de este año el tema ‘Mejor que a ti me va’, una nueva versión de un tema de Cepeda, en el que cantan a ritmo de reggae. El cantante explica que la idea era buscar un terreno neutral para los dos.

“Quisimos hacer algo diferente con esta canción. Grabar en un espacio musical diferente al que cada uno se desempeña. Hemos disfrutado mucho esta gira. En los conciertos también pasa algo muy interesante y es que es un show que une a dos bandas en escena, compartiendo canciones de los dos repertorios”, añade.

El intérprete de temas como ‘El carpintero’, ‘Día tras día’ y ‘Si fueras mi enemigo’, que comenzó su carrera en 1990 de la mano de la banda de rock Poligamia, asegura que una de las grandes enseñanzas que ha aprendido de la industria de la música es a mantener un estilo propio y a ser fiel a su esencia.

“Pienso que es vital mantener una coherencia en lo que haces. Una lección que me ha dado el campo de la música es no juguetear, a no dejarse llevar por la ola. Hay que tomar riesgos en la música, pero es esencial mantener un estilo propio. De lo contrario es como si una mujer madura tratara de imitar a una joven. Creo también que el público valora ese aspecto”, concluye el artista ganador de un Grammy latino que recorrerá siete ciudades del país en esta gira.

En detalle:

Qué: Concierto de Andrés Cepeda

Dónde: Kupferberg Center for the Arts, Queens College, 153-49 Reeves Ave, Flushing

Cuándo: Sábado 16 a las 8 p.m.

Entradas: Desde $30

Información: http://www.kupferbergcenter.org