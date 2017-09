Fiscal de Brooklyn: “Protegeremos a todos los inmigrantes”

Eric González, quien desde el 2016 funge como fiscal interino, asegura que los defenderá sin importar el estatus

El fiscal de Brooklyn, Eric González hizo historia el martes pasado al convertirse en el primer fiscal latino del estado de Nueva York, tras ganar las elecciones primarias. Ese triunfo le permite seguir, esta vez como titular, de esa oficina de la que lleva las riendas desde el año pasado como interino y que maneja unos 85,000 casos criminales al año.

González, quien tiene 49 años y es de origen puertorriqueño, asegura que desde su cargo seguirá luchando contra la violencia de armas y defendiendo a los inmigrantes que la administración Trump ha querido estigmatizar. Siendo un duro crítico del huésped de la Casa Blanca, el Fiscal insiste que se dará la pelea por los “soñadores” que perdieron DACA y no permitirá que nadie sea deportado de manera injusta por haber pasado por el sistema penal.

¿Fiscal, cuál será su prioridad número 1 tras haber ganado las elecciones para seguir a la cabeza de la Fiscalía de Brooklyn?

“Quiero asegurarme de que Brooklyn continúe siendo el lugar más seguro para vivir y quiero asegurarme y enfocarme en sacar de las calles a la gente que nos hace daño. También quiero que el sistema criminal sea justo y necesitamos seguir disminuyendo el crimen violento en Brooklyn e implementar reformas que hagan que la gente sienta que el sistema judicial funciona y que los está tratando de manera justa”.

¿Cuál es el mensaje que le envía a quienes temen acceder al sistema de justicia tras las políticas que ha implementado Trump?

“Voy a seguir diciendo fuerte que las políticas de la administración Trump son injustas y ponen en peligro la seguridad pública y tienen un efecto negativo para que la gente vaya a la corte, reporte crímenes a la policía o que la gente trabaje con las fiscalías. Quiero que la gente de Brooklyn entienda que la Fiscalía nunca hará nada que los afecte. No vamos a cooperar con ICE, a menos que tengan una orden válida emitida por un juez, algo que en la mayoría de casos no tienen. La gente tiene que saber sus derechos y no me importa si son documentados o indocumentados, voy a protegerlos”.

¿Cómo se siente al ser el primer fiscal latino elegido en el Estado de Nueva York?

“Me siento increíblemente orgullos de ser el primer latino. Mis padres son de Puerto Rico y nunca tuvimos un fiscal latino en el estado de Nueva York. Cuando competimos en las elecciones e hicimos campaña, la gente estaba muy orgullosa, gente de todas partes, no solo de Brooklyn, me mostró su apoyo y se sienten orgullosos de que a alguien finalmente se le dé la oportunidad de ser fiscal de distrito”.

¿Ese era su plan desde hace mucho tiempo?

“Yo nunca cuadré esto, nunca planeé ser fiscal de distrito, solo quería hacer un gran trabajo y algo que amo, y las cosas se dieron y es una muestra de que si se trabaja duro y te dan la oportunidad, se puede lograr cualquier cosa”.

¿Siente que es un ejemplo para la comunidad latina?

“Espero que esto inspire a muchos latinos a ir a la universidad, a la escuela de leyes para que puedan alcanzar sus sueños. Este es el trabajo de mis sueños y estoy muy feliz y muy orgulloso de representar mi cultura y nuestra herencia, pero más importante es que creo muy profundamente que para la gente que es más probable que esté en el sistema criminal de justicia: latinos y afroamericanos, es muy significativo que ellos tengan a alguien no solo que entiende a la comunidad, sino a alguien que ha vivido en un barrio de alta criminalidad, que entiende los retos de las autoridades. Quiero ser el fiscal de todos en Brooklyn”.

Muchos jóvenes latinos sienten que no cuentan con las oportunidades necesarias para llegar a cargos altos como el suyo. ¿Qué les dice?

“Tienen que seguir creyendo en ellos mismos. No pueden escuchar a la gente que dice que no van a lograr mucho. Recuerdo cuando estaba en la secundaria y había maestros que decían que yo no iba a poder ir a una buena universidad. Hay que trabajar duro, creo que tengo un rol y una responsabilidad y por eso mi oficina promueve programas con gente joven, con latinos afroamericanos, asiáticos, para que la gente potencialmente alcance sus logros. Quiero hacer un buen trabajo para no ser el último (latino en un cargo alto) sino que en futuras generaciones haya muchos más. Que digan ‘si Eric González pudo, yo puedo’”.

¿Se siente confiado con el futuro que tendrán los jóvenes de DACA?

“Espero que podamos prevalecer sobre el Presidente y que el Congreso proteja a nuestros soñadores, pero desde mi posición como Fiscal de distrito voy a hacer lo que pueda para que ninguno de los ‘dreamers’ sea injustamente deportado, basado en algo que haya pasado en el sistema criminal. Tenemos que asegurarnos de que vamos a protegerlos”.

¿Qué tipo de crímenes le preocupan más en Brooklyn?

“Siempre me he enfocado en la violencia de armas, porque la violencia con armas es lo que divide a las comunidades, causa miedo. Si uno no puede caminar por las calles sin miedo de que alguien use un arma para robarlo o hacerle daño o que uno camine y haya pandilleros disparándose entre ellos y que te disparen… claramente advertimos que si alguien se va a meter con armas en Brooklyn, va a ser responsabilizado e irá a prisión”.