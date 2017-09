Sin muchas sorpresa en los resultados de elecciones primarias

Gana Bill de Blasio y varios concejales hispanos logren la reelección en sus distritos

Como estaba previsto, el alcalde Bill de Blasio ganó a sus oponentes demócratas en las elecciones primarias del martes, obteniendo el 74% de los votos contra el 15.3% de su competidor más cercano, Sal Albanese. Mientras que en la contienda para la Fiscalía de Brooklyn también se cumplieron los pronósticos y al actual fiscal interino, Erick González, se impuso sobre sus cinco rivales y se convirtió en el primer fiscal hispano en la historia de ese condado.

En cuanto a las disputas por las 51 sillas del Concejo Municipal, una de las más candentes, la del Distrito 21, terminó con el asambleísta Francis Moya como vencedor sobre el exconcejal Hiram Monserrate, mientras que la del Distrito 8, que actualmente es representado por Melissa Mark-Viverito, los votos favorecían a Diana Ayala.

Otros ganadores que permitirán que el poder hispano siga presente en el Concejo fueron concejales que buscaban la reelección como Carlos Menchaca por el Distrito 38, Antonio Reynoso por el 34, Fernando Cabrera por el 14, Ydanis Rodríguez por el 1o y Rafel Salamanca por el 17, mientras que entre los nuevos concejales latinos estará Rubén Díaz Sr. quien se alzó con la curul por el Distrito 18 y Carlina Rivera, quien sustituirá a la saliente concejal Rosie Méndez en el Distrito 2

Lista de resultados:

Alcaldía:

Bill de Blasio: 74.0%

Sal Albanese: 15.3%

Michael Tolkin: 4.7%

Robert Gangi: 3.1%

Richard Bashner: 2.4%

Fiscalía Brooklyn:

Eric Gonzalez: 52.9%

Anne Swern: 11.5%

Marc Fliedner: 10.3%

Vincent Gentile: 8.7%

Patricia Gatling: 9.2%

Ama Dwimoh: 7.2%

Concejo Municipal:

Distrito 1

Margaret Chin: 45.8%

Christopher Marte: 44.0%

Aaron Foldenauer: 6.1%

Dashia Imperiale: 3.9%

Distrito 2

Carlina Rivera: 60.8%

Mary Silver: 16.4%

Ronnie Cho: 8.5%

Jorge Vasquez: 7.6%

Jasmin Sanchez: 4.6%

Erin Hussein: 1.9%

Carlina Rivera dominated the Democratic competition in the race for the seat of New

Distrito 4

Keith Powers: 41.2%

Marti Speranza: 22.8%

Rachel Honig: 8.6%

Bessie Schacter: 8.3%

Vanessa Aronson: 6.7%

Maria Castro: 4.7%

Jeffrey Mailman: 4.3%

Barry Shapiro: 2.1%

Alec Hartman: 1.0%

Distrito 6

Helen Rosenthal: 64.8%

Mel Wymore: 30.7%

Cary Goodman: 4.2%

Distrito 8

Diana Ayala: 43.6%

Robert Rodriguez: 42.2%

Tamika Mapp: 9.6%

Israel Martinez: 4.4%

Distrito 9

Bill Perkins: 49.3%

Marvin Holland: 20.1%

Corell Cleare: 17.3%

Tyson-Lord Gray: 8.6%

Marvin Spruill: 2.4%

Julius Tajiddin: 2.0%

Distrito 10

Ydanis Rodríguez 61.7%

Josue Pérez: 31.1%

Francesca Castellanos: 7.1%

Distrito 13

Mark Gjonaj: 38.6%

Marjorie Velazquez: 34.4%

John Doyle: 19.1%

Victor Ortiz: 4.8%

Egidio Sementilli: 3.0%

Distrito 14

Fernando Cabrera: 54.7%

Randy Abreu: 35.0%

Felix Perdomo: 10.2%

Distrito 17

Rafel Salamanca 72.7%

Helen Hines: 27.3%

Distrito 18

Ruben Diaz Sr.: 41.9%

Amanda Farias: 20.9%

Elvin Garcia: 15.0%

Michael Beltzer: 13.6%

William Moore: 8.5%

Distrito 19

Paul Vallone: 54.1%

Paul Graziano: 45.6%

Distrito 20

Peter Koo: 57.9%

Alison Tan: 41.7%

Distrito 21

Francisco Moya: 55.2%

Hiram Monserrate: 44.1%

Distrito 28

Adrienne Adams: 38.3%

Richard David: 32.1%

Hettie Powell: 28.9%

Distrito 30

Elizabeth Crowley: 63.6%

Robert Holden: 36.1%

Distrito 32

Mike Scala: 43.7%

Helal Sheikh: 30.6%

William Ruiz: 24.3%

Mike Scala, an attorney, beat two other Democrats for the chance to take on New York City Councilman Eric Ulrich, one of the few Republicans in the council.

Distrito 34

Antonio Reynoso: 64.5%

Tommy Torres: 35.3%

Distrito35

Laurie Cumbo: 57.5%

Ede Fox: 41.5%

Distrito 38

Carlos Menchaca: 48.5%

Felix Ortiz: 32.9%

Chris Miao: 9.0%

Sara Gonzalez: 6.0%

Delvis Valdes: 3.4%

Distrito 40:

Mathieu Eugene: 41.0%

Brian-Christopher Cunningham: 30.2%

Pia Raymond: 22.4%

Jennifer Berkley: 6.2%

Distrito 41

Alicka Ampry-Samuel: 31.4%

Henry Butler: 21.9%

Cory Provost: 11.3%

Moreen King: 8.7%

Deidre Olivera 8.0%

Royston Antoine: 5.7%

Victor Jordan: 5.2%

David Miller: 4.8%

Leopold Cox: 2.9%

Distrito 43 (Demócratas)

Justin Brannan: 38.7%

Khader El-Yateem: 31.2%

Nancy Tong: 15.8%

Vincent Chirico: 7.7%

Kevin Carroll: 6.3%

Distrito 43 (Republicanos)

John Quaglione: 48.7%

Liam McCabe: 31.4%

Bob Capano: 14.8%

Lucretia Regina-Potter: 4.4%

Distrito 49

Debi Rose: 69.4%

Kamillah Hanks: 30.1%