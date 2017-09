Belinda rompe el silencio sobre su terrible rompimiento con Criss Angel

La mexicana "mandó por un tubo" al mago

Después de la fea manera en que terminó su relación con Criss Angel, la cantante mexicana Belinda se decidió a emitir sus primeras declaraciones de viva voz.

“A mí lo único que me afecta es lo que pienso de mí misma y es lo que hago, mis acciones y creo que mis prioridades son los que estoy haciendo en este momento y ese es mi enfoque”, expresó al programa mexicano, Ventaneando.

Hay que recordar que el ilusionista estadounidense la calificó de “estafadora” a la artista tras el anuncio público de su soltería, sin embargo a ella le tienen sin cuidado sus palabras: “Lo cual no me afecta porque no hablo mal de nadie; soy una persona íntegra”.

Con antelación, Belinda se había reservado sus comentarios, aclarando que era “una dama”.

“Jamás voy a hablar mal de nadie porque no es mi estilo y yo creo que una mujer decente no debe de hablar mal de nadie. Y él como yo a mí me educaron. Tengo una educación y, pues, es lo que reflejo”, agregó.

Angel aseguró que había producido un video para Belinda, aunque nunca vio la luz, pero ella no ha hecho acuse de recibo de las acusaciones.

“Estoy muy tranquila porque el amor llega solito y todo son aprendizajes en la vida. Realmente, estoy feliz, estoy tranquila; no es una prioridad para mí en este momento. Tengo muchas otras cosas más importantes en las qué enfocarme”, concluyó