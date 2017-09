Foto: Vin Diesel muestra su solidaridad con Puerto Rico

El actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram que expresa su sentir respecto a la situación que atraviesa la Isla

Vin Diesel se unió a las celebridades de Hollywood que han mostrado solidaridad en torno a la devastación ocurrida por el paso del huracán María en Puerto Rico el miércoles pasado.

El artista, célebre por la saga de Fast & Furious, compartió una imagen en su cuenta de Instagram que muestra la bandera de Puerto Rico, con el mensaje “Somos”.

Somos… A post shared by Vin Diesel (@vindiesel) on Sep 25, 2017 at 11:55am PDT

El actor, quien en 2011 filmó en Puerto Rico varias de las escenas de Fast Five, mantiene lazos de amistad con los boricuas Don Omar y Tego Calderón -quienes formaron parte del elenco de este filme y The Fate of the Furious-, además de Nicky Jam, también exponente del género urbano, y quien participa en ‘xXx: Return of Xander Cage’.

Además de Vin Diesel, los actores John Travolta, Dafne Keen y Andy García, así como la cantante Katy Perry y el comediante y animador Jimmy Fallon, han mostrado interés en bridar ayuda a Puerto Rico en este momento de crisis.