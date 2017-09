Ximena Duque movió la pancita

Aquí casual bailando una de las tantas canciones que nombran a mi #luna 😊😊😊 @lunaadkins3 y yo estamos disfrutándonos y tratando de seguir los pasos de nuestra amiga @maritzabustamantea que se la pasó bailando sus 9 meses de embarazo 💃 💃 💃 #fun #happy #24weekspregnant #momanddaughter

A post shared by Ximena Duque-Adkins (@ximenaduque) on Sep 28, 2017 at 4:36pm PDT