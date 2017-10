¿Es bueno o no dormir con las mascotas?

Estudio dice que sí, ya que mejora la calidad del sueño, pero también se dan algunas excepciones

No hay duda alguna que uno de los dilemas que siempre se presentan cuando se tienen mascotas es el de dejar o no que duerman dentro de las habitaciones y, más aún, sobre la cama.

Rosario Hernández, una residente de Carolina del Norte, conoce muy bien sobre este asunto.

“Ha sido imposible evitar que mi hijo menor, que tiene ya más de 20 años y no puede vivir sin una mascota, deje que su perrito duerma en su cuarto o a veces hasta encima de la cama”.

Pero a raíz de un reciente estudio de la Clínica Mayo que reveló que el dormir con una mascota en el mismo cuarto favorece el buen descanso de sus amos, Hernández prometió que ya dejará en paz a su hijo con su “incansable lucha”.

“La mayoría de las personas asume que tener mascotas en la habitación es un estorbo; pero descubrimos que, en realidad, ellas brindan a muchos una sensación de tranquilidad y seguridad para dormir”, asegura en un comunicado la Dra. Lois Krahn, especializada en sueño y vinculada al Centro de Medicina del Sueño de la Clínica Mayo en Arizona, autora del estudio.

El estudio, titulado “The Effect of Dogs on Human Sleep in the Home Sleep Environment” (“El efecto de los perros sobre el sueño humano en el hogar”), evaluó el sueño de 40 adultos saludables y sin trastornos del sueño, junto con el de sus perros, durante un período de cinco meses.

Se utilizó monitores del sueño tanto en los caninos como en sus amos para registrar sus hábitos de sueño durante siete noches y luego de analizar los resultados, los investigadores encontraron que algunas personas duermen mejor cuando lo hacen con sus perros, sin importar el tamaño de estos.

Al doctor veterinario Julio López, vinculado a una clínica veterinaria de Los Ángeles, no le sorprendió el resultado del estudio debido a “que los beneficios de la compañía de una mascota son innumerables”.

Una advertencia

“Para algunas personas el que su mascota esté durmiendo en su cuarto los hace sentir más relajados porque se sienten seguros y acompañados y, obviamente, ante eso pueden consolidar el sueño más rápidamente”, apunta el médico veterinario. “Pero, como advierte el estudio, se debe evitar que el canino duerma debajo de las frazadas porque esto podría tener un efecto contrario si la mascota se mueve mucho”.

“Definitivamente, una persona que tienen un sueño liviano no van a poder dormir, aun si el canino duerme sobre la cama, si este se mueve mucho”, agrega el experto en salud animal. “Así que lo mejor es que tanto mascota como amo tenga su propio espacio dentro de la habitación”.

Medidas de salud a tener en cuenta

De permitir que la mascota duerma en la misma habitación o sobre la cama, el Dr. López recomienda tener siempre en cuenta estos puntos de higiene y salud:

1. Ambos deben estar saludables

El mantener tanto la salud de la mascota como la de su amo lo mejor posible es fundamental cuando el canino pasa gran parte de su día o toda la noche dentro del dormitorio.

“Estudios pasados han demostrado que la posibilidad de que una enfermedad del animalito se le trasmita a su amo o viceversa es muy baja y casi nula cuando los dos están saludables”, resalta el veterinario.

Es por ello que cuando se tiene un problema de salud que afecta el sistema inmunológico, se está bajo un tratamiento de quimioterapia o se padece de HIV o sida, el Dr. López recomienda consultar con el médico de cabecera para ver si es discreto o no para la salud del paciente que la mascota duerma en la habitación.

“En estos casos resulta aún mucho más importante que el canino esté siempre muy saludable”, advierte el Dr. López.

2. Una mascota vacunada y libre de pulgas

Mantener a raya a la mascota con sus vacunas y tratamientos mensuales contra las pulgas y los parásitos es también sumamente importante, así como cuidar su pelaje siguiendo las recomendaciones de baño, corte de pelo y cepillado.

“También es importante que la mascota tenga su examen anual médico para saber que todo en ella anda bien en cuanto a su salud”, acota el especialista.

3. Un aseo total

El aseo es vital en estos casos. Y este aseo incluye el lavar con frecuencia el cobertor, ventilar a diario la habitación y aspirarla regularmente, poniendo suma atención de recoger el polvo acumulado debajo de la cama, bordes y esquinas.

Asimismo se debe mantener extremadamente aseada el área donde se echa el canino a dormir dentro del dormitorio. Y de tenerle allí su cama, cambiarla con frecuencia para evitar que tome mal olor o se convierta en un nido de pelos o ácaros de sus piel.

4. Fuera de la alcoba



Cuando se padece de alergias respiratorias o dermatológicas, no se recomienda darle acceso a las mascotas a que ingresen al cuarto del paciente y menos que duerma sobre su cama.

“Médicamente se sabe que cuando hay menos residuos de pelo de las mascotas o de ácaros de polvo en la habitación de quienes padecen de alergias, estos pueden dormir más relajadamente”, recuerda el veterinario.