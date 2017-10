A pesar de su éxito internacional, Diego Luna prefiere vivir en México que en Hollywood

"México es mi casa"

El estreno las navidades pasadas de ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ consagró definitivamente a Diego Luna como una de las estrellas más rentables de la industria del cine, donde ya se había hecho un hueco gracias al éxito que cosecharon a través de la fronteras películas como ‘Y tu mamá también‘ y su participación en producciones estadounidenses y blockbusters como ‘Dirty Dancing 2’ y ‘Elysium’ respectivamente.

Pese a que en su situación muchos optarían por mudarse a una mansión en alguno de los exclusivos barrios de Los Ángeles, él prefiere vivir a caballo entre el destino donde esté trabajando y México, que en su mente es y siempre será su hogar.

“Me gusta estar aquí, adoro México, esta es mi casa y aquí viven mis hijos y mi padre, y por ende no hay un lugar para mí más importante que este, pues aquí está mi pasado y mi futuro”, asegura con firmeza el intérprete en una entrevista a Estilo DF.

Sin duda, Diego ha recorrido un largo camino desde sus inicios como actor infantil en telenovelas mexicanas hasta su actual estatus, en el que se puede permitir elegir los proyectos que más le interesan en distintos países, una buena suerte que él no sabe muy bien a qué se debe pero que agradece de corazón.

“Creo que tiene que ver con todo lo que he hecho en mi vida y con lo que he trabajado, pero también con un alto grande de suerte, con una estrella que me va siguiendo, no sé si sea la energía de mi mamá o de alguien que me quería mucho y que se quedó por aquí, porque he sido muy afortunado”, afirma.

Próximamente Diego entrenará el remake ‘Flatliners’ y ya se ha confirmado que formará parte del reparto del próximo filme de Woody Allen para continuar ampliando su filmografía en inglés: “Agradezco estas oportunidades que me da la vida y poder trabajar con gente que ha sido importante en la formación de mi carrera”, explica emocionado.

“Hago lo que hago porque actores, directores y películas fueron influyentes para mí, me marcaron en un tiempo determinado y que hoy la vida me dé chance de acercarme y participar a estas voces me parece una gran fortuna, algo de lo cual tengo que aprender muchísimo para seguir en esto y, claro, seguir creciendo”, concluye.