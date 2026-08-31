Cómo pagar efectivamente tu deuda de tarjeta de crédito y evitar miles de dólares en intereses

Una deuda de $10,000 en una tarjeta de crédito puede generar otros $8,326 en intereses si la liquidas pagando $250 mensuales a una tasa de 22.15%, el promedio registrado por la Reserva Federal para las cuentas con intereses en el segundo trimestre de 2026. En cambio, si duplicas el pago mensual a $500, reduces el plazo estimado de 74 a 26 meses y los intereses se reducen hasta $2,595, si no se hacen nuevas compras.

El ejemplo muestra cómo hacer solo los pagos mínimos a tu deuda puede prolongarla durante años. Con los saldos de tarjetas en Estados Unidos en $1.26 billones, conocer la tasa, priorizar el pago de las deudas más caras y negociar con el emisor puede marcar la diferencia en cuánto termina pagando cada hogar y la posibilidad real de salir de la deuda.

La deuda de tarjetas ya supera $1.26 billones

De acuerdo con el informe trimestral del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los saldos de tarjetas de crédito aumentaron $21,000 millones en el segundo trimestre de 2026, hasta $1.26 billones, muy cerca del máximo histórico de $1.28 billones registrado el año anterior.

La Reserva Federal reportó una tasa anual promedio de 22.15% durante el segundo trimestre de 2026 para las cuentas de tarjetas de crédito a las que se les cobraron intereses. Esta tasa corresponde a las cuentas que ya arrastran saldo y no lo liquidan por completo.

“Si hace solamente el pago mínimo cada periodo, pagará más intereses y le tomará más tiempo liquidar su saldo”, advierte el modelo de aviso de pago mínimo de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Los primeros pasos para atacar la deuda

Las recomendaciones más comunes para salir de este círculo de deuda son:

Deja de usar temporalmente las tarjetas con saldo

Anota cada deuda con su tasa y pago mínimo, y

Llama al emisor antes de caer en retrasos

La CFPB indica que algunos bancos pueden ofrecer programas por dificultad económica, aunque debes solicitarlos directamente.

Otras estrategias tienen que ver con el análisis inteligente de tu deuda: reúne los estados de cuenta y anota saldo, tasa anual, pago mínimo y fecha límite. Destina el dinero adicional para el pago de una tarjeta a la vez, mientras tanto, continúa con los pagos mínimos en las demás tarjetas para evitar recargos y dañar tu historial crediticio.

Métodos para liquidar tus deudas de tarjeta de crédito

Existen dos métodos recurrentes para pagar efectivamente una deuda de tarjeta de crédito y, de acuerdo con el CFPB, el método más útil será el que puedas mantener mes tras mes:

Avalancha: prioriza la tarjeta con la tasa más alta y normalmente reduce el costo total de intereses

prioriza la tarjeta con la tasa más alta y normalmente reduce el costo total de intereses Bola de nieve: liquida primero el saldo más pequeño para liberar ese pago mínimo y sumarlo a la siguiente deuda

Llamar al emisor antes del atraso abre opciones

La CFPB también recomienda contactar al banco emisor en el momento en el que creas que no podrías seguir pagando. “Las compañías de tarjetas a menudo pueden proporcionar opciones alternativas de pago”, señala la agencia.

Esas opciones pueden incluir pagos temporales más bajos, una tasa reducida o un programa de dificultad económica. Sin embargo, el organismo advierte que no están garantizadas y que, antes de aceptar, pregunte si la cuenta se cerrará, cuánto durará el beneficio, cuánto costará en total y cómo se reportará al historial crediticio.

“Trate de comunicarse con sus acreedores individuales para ver si aceptan reducir sus pagos”, aconseja el CFPB y finalmente recomienda solicitar el acuerdo por escrito, evita confusiones posteriores.

Consolidar varias deudas solo sirve si baja el costo total

Otra alternativa común es transferir los diferentes saldos a una tarjeta con tasa promocional o un préstamo de consolidación. Esta estrategia puede reducir el interés, pero no borra la deuda. El CFPB también advierte que las tasas promocionales en las transferencias de saldo tienen duración limitada y suelen incluir una comisión por trasladar el saldo.

La consolidación funciona solo cuando el costo final, incluyendo intereses, comisión y plazo, es menor. Pero también debes verificar que puedas pagar la nueva mensualidad y dejes de usar las tarjetas liberadas. De lo contrario, puedes abrir un préstamo nuevo y volver a acumular saldos que no podrás pagar.

Evita contratar empresas que prometen “borrar” la deuda

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte también de empresas que ofrecen eliminar deudas o reducir tasas, normalmente vía telefónica. “No pague por adelantado”, recomienda la agencia: es ilegal que una empresa de alivio cobre antes de realizar un servicio que reduzca o liquide una obligación.

“Nunca pagues a alguien antes de que te ayude a resolver tus deudas”, señala la FTC. Desconfía si te piden suspender pagos, dejar de hablar con tus acreedores o prometen una ayuda gubernamental para liquidar tus tarjetas. Llama directamente al número al reverso de tu tarjeta.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre estrategias para liquidar tus tarjetas de crédito

¿Pagar el mínimo evita que crezca la deuda?

Evita el atraso, pero los intereses siguen acumulándose sobre el saldo. Pagar solo el mínimo eleva el costo total y prolonga la liquidación, según el CFPB.

¿Pago primero la tarjeta con menor saldo o la de mayor interés?

La avalancha suele ahorrar más intereses al priorizar la deuda con la tasa más alta. La bola de nieve ofrece avances rápidos; en ambos casos se siguen pagando los mínimos de las demás cuentas.

¿Puedo negociar directamente con el banco?

Sí. La CFPB aconseja llamar antes de atrasarte y preguntar por programas de dificultad económica, reducción de tasa o cambios de fecha de pago.

¿Una transferencia de saldo con 0% elimina la deuda?

No. Reduce el interés temporalmente y puede cobrar comisión. Calcula si puedes liquidar el saldo antes de que termine la promoción.

¿Cómo reconozco una estafa de alivio de deuda?

Desconfía de empresas que pidan pagos anticipados, llamadas no solicitadas y promesas de borrar toda la deuda. La FTC recomienda reportar estos casos en ReportFraud.ftc.gov.

Conclusión

Salir de la deuda de tarjetas no requiere una solución milagrosa: exige detener el saldo nuevo, sostener un plan de pago y atacar los intereses. Para muchas familias trabajadoras, la llamada más útil es con tu banco, antes de que un atraso cierre la puerta a opciones accesibles.

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