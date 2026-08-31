Messi anuncia que se retira de la selección de Argentina: “Ya no tengo más para dar”

Aunque tomó la decisión dos días después de haber perdido la final del Mundial 2026 ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la decisión la dio a conocer este lunes; Lionel Messi anunció que se retira de la selección.

A través de un manuscrito que publicó en sus redes sociales, Messi compartió su decisión firme y definitiva de retirarse de la selección argentina tras más de un mes del varapalo que supuso perder la segunda final de Copa del Mundo de su carrera y la muerte de su padre Jorge.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, fue la posdata con la que Messi cerró la carta con la que pone fin a un ciclo histórico en la albiceleste.

Un Messi sincero, humano e introspectivo plasmó en palabras y de forma concisa los motivos de su adiós a la selección tras dos décadas. La primera razón fue la pérdida de la final del Mundial 2026.

La segunda, el inexorable paso del tiempo. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección”, inició en su manuscrito.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, añadió.

En sus alegatos, Messi juró amor eterno a los colores de su selección, pero precisamente ese amor le llevó a concienciar que era momento de dar un paso al costado.

‘La Pulga’ explicó que a su desgaste físico y mental se suma otro factor. Su legado puede quedar en buenas manos debido a la gran camada de talento que viene pisando fuerte en las categorías inferiores de la selección.

“Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, dijo.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, expresó.

En los últimos párrafos de su carta, Messi se dedicó a repartir agradecimientos a compañeros, familiares, entrenadores y dirigentes.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! “Gracias, Dios, por hacerme argentino”, concluyó.

Messi dice adiós a la selección de Argentina tras 21 años. ‘La Pulga’ debutó el 16 de agosto de 2005 vs. Hungría y jugó su último partido en la final del Mundial 2026, que perdió 1-0 en tiempo extra ante España.

En total, disputó 207 partidos con la selección absoluta. Es el máximo goleador del combinado nacional con 125 goles. También repartió 68 asistencias.

Messi ganó cuatro títulos oficiales con la selección de Argentina. En los últimos cuatro años ganó dos Copa América (2021 y 2024), una Finalissima (2022) y una Copa del Mundo en Qatar 2022.

Con la selección juvenil de Argentina consiguió un Mundial Sub-20 en 2005 y la medalla de oro olímpica 2008.

Messi se va dejando un legado grande e inigualable. Es el jugador con más partidos en la historia de Argentina (207). El máximo goleador histórico (125).

También el jugador con más Mundiales disputados: seis (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026); más partidos en la historia de los Mundiales: 33 y máximo asistidor en la historia de los Mundiales: 12 asistencias.



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