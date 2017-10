Diversión por una buena causa

Algunas de as opciones recreativas organizadas en la ciudad con el propósito de recaudar fondos para las víctimas de los desastres naturales en México y Puerto Rico

Centros culturales, bares, restaurantes, discotecas y museos, entre otros locales, han alterado su agenda habitual para organizar eventos especiales con el propósito de recaudar fondos para las víctimas de los desastres naturales que han sacudido recientemente a Puerto Rico y México.

Una de las tantas formas de colaborar con esta causa es respaldar estos eventos. Maratones, noches de copas, almuerzos y conciertos son sólo algunas de las múltiples alternativas que puedes explorar durante estos días en diversos puntos de la ciudad.

Corre en un maratón

El domingo 8 puedes unirte a un maratón de cinco kilómetros, ejercitarte y respaldar de esta forma las actividades que se realizan como parte de las iniciativas a favor de familias de México y Puerto Rico. Para integrarte a este evento sólo tienes que llegar a las 7 a.m., y recoger la camiseta en Flushing Meadows Corona Park, Queens, cerca de la Fountain of the Planets. De 8 a 10 a.m. Esta actividad es organizada por Adventist Community Services de Queens y el Club Migrante Chinelos de Morelos. Boletas $50. Información: http://www.eventbrite.com

__________________________________________________________________________________________________

Tarde Mexicana

Vive una noche al más puro estilo mexicano en la discoteca La Boom, en Queens, en donde se reunirán más de una docena de agrupaciones en un encuentro el que habrá música, danza, comidas y rifas. Tienes dos oportunidades para disfrutar de este evento, porque se repite los domingos 8 y 15 de este mes. La donación sugerida es de $10. Esta actividad es coordinada por la organización Mecenas. De 2 a 7 p.m. Para información llamar a: 646-261-1588

_________________________________________________________________

Fiesta en el barrio

Esta celebración benéfica reunirá a cinco DJs en una noche de música, comidas y bebidas a ritmo latino en Dear Mama Coffee. El dinero recaudado será destinado al fondo Unidos por Puerto Rico. Entre los proveedores de comida para este evento figuran Los Viajeros Latin Fusion Food Truck y el Mott Haven Bar & Grill, de El Bronx. También habrá bebidas con el auspicio de East Harlem Bottling Co. y Bronx Brewery. En el 308 East 109th Street. De 5 a 10 p.m. Boletas $ 50 Información: http://www.eventbrite.com

__________________________________________________________________________________________________

Arte por Puerto Rico

El próximo sábado 14 la cita es en el Museo del Barrio (ubicado en el 1230 de la Quinta Avenida) se une a las actividades en favor de las víctimas del paso del huracán en Puerto Rico con ‘Arte por Puerto Rico’. El programa incluye música en vivo y poesía. La agenda también ofrece la oportunidad de adquirir piezas de arte. La admisión consiste en una donación mínima de $5, que puede pagarse en la puerta. Desde las 2:30 hasta las 4 p.m. Información: http://www.elmuseo.org

__________________________________________________________________________________________________

Maratón de salsa

El club Copacabana también tiene incluye en su calendario de actividades, el próximo jueves 12, una noche de entretenimiento por una buena causa. Un grupo de artistas que incluye bailarines, cantantes y DJ’s se unirán esa noche para bailar y cantar a ritmo de salsa. Palladium Mambo All Stars, Raulin Rosendo, Ximena Salgado y Giselle Ponce son algunos de los artistas que subirán a escena. Entradas, desde $15. Información: http://www.copacabanany.com

____________________________________________________________________________________________________________

Noche de póker

El Nuyorican Poets Café incluye en su agenda del próximo sábado 14 juegos de casino. Sera una noche de blackjack y póker en la que además podrás deleitarte con la música de un DJ y la participación de un amplio grupo de artistas locales, entre los que figuran Jennifer Falu, Vanessa Marco y Kayo. Poesía y piezas de arte, a cargo del artista Andrés Gallardo, también estarán presentes en este evento que busca beneficiar a Puerto Rico y a México. De 7 a 11 de la noche 236 East 3rd Street. Información: http://www.nuyorican.org