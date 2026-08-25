Elon Musk tendría que gastar $27,000 millones al año durante 30 años para acabar con su fortuna

La fortuna acumulada por Elon Musk ha alcanzado una dimensión difícil de imaginar: incluso gastando decenas de miles de millones cada año, podría necesitar varias décadas para agotar su patrimonio.

Una fortuna estimada en $817,200 millones

De acuerdo con una estimación de Forbes, el patrimonio de Musk ronda los $817,200 millones.

Con esa cantidad, tendría que gastar aproximadamente $27,000 millones cada año durante 30 años para quedarse sin dinero, suponiendo que su fortuna no creciera, no generara rendimientos y pudiera convertirse íntegramente en efectivo.

Otra forma de dimensionar esa cifra es imaginar un gasto de $1,000 millones anuales.

A ese ritmo, el empresario podría mantener ese nivel de desembolso durante 817 años y todavía conservar alrededor de $200 millones.

La comparación se vuelve aún más llamativa frente a los gastos de los hogares estadounidenses.

Según datos de 2024 de la Oficina de Estadísticas Laborales citados en el reporte, una familia promedio gastó $78,535 al año.

Los hogares ubicados en el 20% de mayores ingresos desembolsaron en promedio $150,342, frente a ingresos medios de $316,100.

En el extremo contrario, los hogares del nivel de ingresos más bajo registraron ingresos promedio de $18,460 y gastos de $35,046, es decir, desembolsaron más de lo que recibieron.

Gran parte de la riqueza de Musk no está en efectivo

Sin embargo, hablar de una fortuna superior a $800,000 millones no significa que Musk tenga esa cantidad disponible en una cuenta bancaria.

Chad Cummings, contador público certificado y abogado de Cummings & Cummings Law, explicó que buena parte de la riqueza de los multimillonarios está concentrada en activos.

“Lo que esto significa es que una persona puede ser muy rica ‘en papel’, pero tener poca o ninguna liquidez”, explicó Cummings.

Según Livemint, apenas alrededor de 0.1% del patrimonio total de Musk podría encontrarse en efectivo y equivalentes de efectivo.

Aun así, esa pequeña proporción representaría más de $8,000 millones.

Cummings añadió que desprenderse de grandes activos puede desencadenar consecuencias fiscales, de divulgación, de mercado y de gobierno corporativo, por lo que convertir una fortuna de este tamaño en dinero disponible no es un proceso sencillo.

Cómo gasta Musk frente a otros multimillonarios

El portal The Cool Down también menciona a Jeff Bezos, cuya fortuna fue estimada en $257,300 millones.

Aunque es considerablemente menor que la de Musk, sigue siendo tan grande que incluso gastos extraordinarios representarían una fracción relativamente pequeña.

Vanity Fair estimó que la boda de Bezos y Lauren Sánchez en 2025 costó aproximadamente $10.3 millones, mientras que GOBankingRates ha reportado que el fundador de Amazon posee un yate valuado en $500 millones.

Musk, por su parte, ha asegurado que adoptó un estilo de vida más austero después de haber gastado aproximadamente $100 millones en siete propiedades durante unos siete años, según información de la BBC.

Sigue leyendo:

– Elon Musk lanza X Money con 6% de rendimiento y 3% de reembolso: quién puede acceder

– Directores ejecutivos de EE.UU. ganaron 312 veces más que sus trabajadores en 2025

– Elon Musk construirá la fábrica de chips más grande del mundo, del tamaño de 1,736 campos de fútbol