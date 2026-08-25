Familia de Dolly Parton honrará su memoria con un funeral privado

La familia de Dolly Parton informó que el funeral de la cantante se realizará de manera privada, siguiendo los deseos de la estrella de la música country. La muerte de Dolly Parton se anunció este martes en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con un comunicado difundido por la familia, las honras fúnebres de la artista consistirán en “una pequeña ceremonia privada para la familia más cercana”.

Por el momento se desconoce la fecha exacta del funeral de Dolly Parton. De acuerdo con TMZ, la ceremonia íntima se está planeando para los próximos días en Nashville, Tennessee, y se espera que asistan sus familiares y seres queridos más cercanos.

El mencionado medio de comunicación, Dolly Parton será enterrada junto a su difunto esposo, Carl Dean, en el cementerio y mausoleo Woodlawn Memorial Park. Parton y Dean estuvieron casados durante casi 60 años.

Con más de 60 años de carrera artística, Dolly Parton surgió de una familia numerosa y de escasos recursos en Tennessee y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música country. Tras reportar problemas de salud durante los últimos meses, su familia anunció el fallecimiento de la legendaria cantante a sus 80 años.

El anuncio lo hizo su sobrino Brian Seaver en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, sobrina y abuela de una generación y Gigi de la siguiente”, dijo Seaver en un video.

Seaver continuó: “Este anuncio en vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una futura realidad. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la trascendencia de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, añadió.

El viernes 21 de agosto, Dolly Parton reconoció a People que estaba atravesando algunos problemas de salud que no atendió en su momento. La artista reconoció que había perdido algo de agilidad tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo de 2025.

“Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, dijo.

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