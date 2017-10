Hispanos de Nueva Jersey con las esperanzas puestas en nuevo gobierno estatal

La republicana Kim Guadagno y el demócrata Phil Murphy se enfrentarán en las elecciones del 7 de noviembre por la Gobernación, mientras inmigrantes claman por mayor protección, licencias para indocumentados, reducción de impuestos y ayuda a estudiantes

La lucha por la Gobernación del estado de Nueva Jersey sigue muy fuerte entre la republicana Kim Guadagno y el demócrata Phil Murphy, quienes esta noche, a través de un debate, intentarán convencer a los votantes de que cada quien es la mejor opción para el futuro del estado. Aunque las encuestas favorecen por más de dos dígitos al exembajador de Estados Unidos en Alemania, la actual Secretaria de Estado de Nueva Jersey no se da por vencida, y pretende acortar la diferencia antes de las elecciones del 7 de noviembre, manteniendo la misma línea pro Washington del actual gobernador Chris Christie, quien dejará el cargo en enero próximo, con bajos índices de popularidad y duras críticas de la comunidad hispana.

Muchos inmigrantes se sienten desprotegidos en ese estado desde que Trump asumió la Casa Blanca y aseguran que, dependiendo de quién sea el nuevo jefe de Nueva Jersey, el panorama será más incierto o podrán empezar a soñar con un gobierno progresista que les brinde mayor protección y promueva iniciativas a favor de las licencias de conducción para indocumentados, reducción de impuestos y ayuda a financiera a estudiantes.

“Tenemos muchas necesidades y esperando que el próximo gobernador sea Murphy, le pedimos que nos ayude con el aumento de los salarios a $15 la hora, las licencias de conducir y el amparo de los Dreamers. Necesitamos que no nos usen cada cuatro años solo para el voto”, asegura el uruguayo Edison Hernández, quien vive hace 16 años en la localidad de Elizabeth, y quien como entrenador de trabajadores de construcción tiene otro clamor. “También nos urge que se promueva la protección a la industria de la construcción, pues en el estado de Nueva Jersey no hay seguridad, porque a diferencia de ciudades como Nueva York, que tienen una ley que obliga a proteger la seguridad de los trabajadores, aquí no existe nada de eso”.

Para la peruana Olga Armas, madre de una joven beneficiaria del programa DACA, que el presidente Trump acabó el mes pasado, sus mayores preocupaciones son la protección a los estudiantes y la salud.

“Necesitamos más ayuda financiera para todos los jóvenes, no solo los soñadores, y más intérpretes en entidades públicas y un seguro médico universal”, dijo la inmigrante, quien no oculta su temor ante un eventual triunfo de Guadagno.

“Creo que si gana ella, estaríamos peor de lo que estamos ahora. Nos sentimos menos protegidos que antes, estamos inseguros, aquí en Nueva Jersey mucha gente está con pánico y miedo. Es como si estuviéramos perseguidos, como si hubiéramos hecho algo malo. Nos sentimos como delincuentes, especialmente desde febrero pasado que hubo una redada cuando llamaron a la policía y ellos apoyaron a los de ICE y detuvieron a una mamá con su bebé, que acabó en procedimiento de deportación”, comentó la inmigrante.

El cubano Ramón Arencibia, por su parte, se muestra a favor de que el Estado de Nueva Jersey proteja a los inmigrantes, pero no como estado santuario, y manifestó su apoyo a que el gobierno de Trump ponga un freno a la migración ilegal.

“A los indocumentados los tienen que ayudar aquí, porque tienen familias, pero también hay que seguir protegiendo las fronteras para que no se crucen más”, comentó el inmigrante en el negocio 99 cents Gloria, de Union City, tras agregar que aun no se decide a cuál candidato le dará su voto, y lo hará tras el debate de esta noche.

“Ya cuando los analice voy a mirar bien a quien apoyo, pero al que sea tiene que trabajar para no quitarnos tantos impuestos. Aquí los deshabilitados cuando se unen como pareja es para vivir mejor y les están quitando mucho”, dijo el cubano pidiendo un respiro tributario. “Los impuestos están muy altos y las rentas están carísimas, porque a los dueños se los suben mucho, al igual que a los negocios… ya no se puede ni vivir. Por eso creo que los impuestos son la prioridad y después hay que legalizar la marihuana. Eso es lo que le falta al Estado”, agregó.

Sara Cullinane, de la organización Se Hace Camino Acción, de Nueva Jersey, asegura que de ganar Kim Guadagno “sería más de lo mismo” y teme que en un eventual gobierno promueva medidas anti-inmigrantes.

“Cuando ella era alguacil del condado de Monmouth, empezó un programa, el 287 G, que básicamente da poder de inmigracion a la policía local y en las cárceles locales, algo que ha causado mucho dolor y pánico en la comunidad inmigrante”, dijo la activista, recalcando que su organización respalda a Murphy. “Necesitamos un estado santuario donde la policía y las escuelas no trabajen con inmigración. Necesitamos un gobierno que no use dinero de nuestros impuestos para ayudar en deportaciones, pues después de las redadas que ha habido, las familias no quieren hablar con la policía, aunque sea para reportar crímenes y pone en riesgo la seguridad de todos”.

Cullinane manifiesta que las esperanzas de muchos inmigrantes de Nueva Jersey están puestas en las próximas elecciones de noviembre para ponerle freno al gobierno federal.

“El gobernador es nuestra línea de defensa contra Trump y es importante tener un gobernador y un fiscal y políticos que luchen para defender los derechos de los inmigrantes y los trabajadores,que están bajo ataque, pues aunque la Legislatura es demócrata, en los últimos 8 año con Christie de gobernador nos ha sido difícil pasar algo, pues lo veta o amenaza con el veto”, recalcó.

Pero otros inmigrantes como la mexicana Eloísa Aquino aseguran que gane quien gane las elecciones estatales se siente segura en el estado y no ha visto cambios negativos en los últimos 10 años que lleva viviendo en Nueva Jersey.

“Yo no tengo temor y siento que la policía nos apoya igual si hay demócratas o republicanos, pero lo que si pido es que bajen los impuestos, pues han subido mucho, al igual que las rentas y que le suban a los sueldos, pues con $8.50 la hora es difícil vivir”, dijo la inmigrante

Omar Husni, estudiante de último grado de secundaria, de origen chileno y egipcio, quien sueña con estudiar biología en la universidad, aseguró que los jóvenes del estado necesitan apoyo financiero para mejorar su calidad de vida a través de la educación.

“Una carrera como la mía costaría por lo menos 210,000 dólares, pues los costos de las matrículas son ridículamente costosos y nos limita para poder tener éxito y conseguir en el futuro trabajos estables y vivir cómodamente”, dijo el joven de 17 años, clamor al que se sumó el salvadoreño Douglas Martínez, quien trabaja en una fábrica y asegura que ya es hora de que Nueva Jersey tenga un gobierno progresista.

“Se necesita más apoyo a los jóvenes, camino a las licencias de conducción y mejorar las relaciones con la policía para que cese la violencia que se ha incrementado, pues el miedo de pedir ayuda es evidente”, dijo el trabajador. “Yo manejo sin licencia y es tal el miedo en que vivo que cada vez que veo una patrulla cerca empiezo a temer que me va a costar mi deportación. Necesitamos cambios reales”, concluyó

Datos del debate

El debate entre La republicana Kim Guadagno y el demócrata Phil Murphy será este martes 10 de octubre entre las 7:00 pm y las 9:00 pm desde el New Jersey Permorming Arts Center de Newark. El debate será transmitido por ABC y el canal 41.

El Diario también patrocina el cara a cara entre los candidatos y recogerá reacciones de la comunidad latina en el Estados Jardin.

Nueva Jersey en datos