Conoce si estás infectado con VIH antes de subirte al subway

Autoridades de salud neoyorquinas están ofreciendo este viernes pruebas rápidas y gratuitas en 35 estaciones del metro en los cinco condados de la ciudad

Este domingo 15 de octubre se celebra el Día Nacional de Concientización Latina sobre el SIDA (NLAAD), un evento anual que sirve para renovar el llamado de urgencia a los miembros de esta comunidad que se encuentran en mayor riesgo de infectarse con VIH.

Por este motivo, en reconocimiento del NLAAD, el Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York (DOHMH) está llevando a cabo este viernes una jornada única de realización de pruebas del VIH en 35 estaciones de subway en toda la ciudad y en la terminal de ferry de Staten Island.

Se trata la iniciativa más grande de este tipo en todo el país, que le dará la oportunidad a los neoyorquinos de hacerse la prueba del VIH de forma rápida y gratuita, con el fin de que conozcan sus estatus. De esta manera, si tienen el virus, pueden prevenir infectar a otros y buscar acceso a tratamiento médico contra la enfermedad.

Las pruebas rápidas de VIH se realizan de forma oral junto a la entrega recursos educativos dentro de furgonetas que están localizadas en las entradas de las estaciones del subway. La jornada será sólo este viernes desde las 12 pm hasta lsa 6 pm. De esta manera usted tendrá la oportunidad de hacerse la prueba en su camino al trabajo o cuando regrese a casa.

Las estaciones del subway donde se puede hacer la prueba son:

En El Bronx

161 Street/Yankee Stadium (B, D, 4)

Fordham Road (B, D, 4)

Third Avenue/149 Street (2, 5)

West Farms Square/East Tremont (2, 5)

En Brooklyn

Atlantic Avenue/Barclays Center (B, D, N, Q, R, 2, 3, 4, 5)

Marcy Avenue (J, M, Z)

Church Avenue (B, Q)

59 Street (N, R)

Myrtle Avenue/Wyckoff Avenue (L, M)

DeKalb Avenue (L)

Jay Street/Metrotech (A, C, F, R)

En Manhattan

14 Street (A, C, E)

14 Street/Union Square (L, N, Q, R, 4, 5, 6)

28 Street (1)

34 Street/Herald Square (B, D, F, M, N, Q, R)

116 Street (6)

125 Street (4, 5, 6)

125 Street (A, C, B, D)

135 Street (A, C, D)

163 Street/Amsterdam Avenue (C)

168 Street (A, C, 1)

181 Street (1)

Canal Street (N, Q, R, W)

Dyckman Street (1)

Delancey Street/Essex Street (F, J, M, Z)

East Broadway (F)

South Ferry/Whitehall Street (1, R, W)

En Queens

61 Street/Woodside (7)

74 Street/ Roosevelt Avenue (E, F, M, R)

82 Street/ Roosevelt Avenue (7)

103 Street/Corona Plaza (7)

Court Square (7, G, M, E)

Flushing/Main Street (7)

Queensboro Plaza (7, N, W)

Woodhaven Boulevard (M, R)

Staten Island

Staten Island Ferry Terminal

Para cheque el mapa para encontrar pruebas de detección gratis en estaciones del subway o para recibir más información sobre el VIH y los servicios disponibles en la ciudad, puede visitar: http://nychealth.tumblr.com/nlaad_esp.

Según estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) hasta el 2014 se habían registrado 215,721 casos de latinos viviendo con VIH en EEUU, incluyendo a Puerto Rico.

Y, de acuerdo a datos recopilados por la Comisión Latina sobre el SIDA, la comunidad latina sigue siendo la más impactada por la epidemia en la Gran Manzana. Hasta el 30 de junio de 2016 el 41.3% de los nuevos casos diagnosticados de VIH fueron entre hispanos. Los hispanos constituyen más del 36% de los residentes portadores del virus, a pesar que representan sólo el 29% de la población de la urbe.

Una de las cosas que más preocupan es que un gran número de hispanos infectados no saben que tienen el virus. Y son los hombres que tienen sexo con otros hombres la población más vulnerable. Se estima que los hombres latinos tienen tres veces más probabilidades que los caucásicos de infectarse con VIH y la mujer latina tiene una tasa 4 veces mayor que las mujeres caucásicas o blancas.

El NLAAD es una campaña de educación y concientización sobre el virus que se viene realizando durante los últimos 16 años, cada 15 de octubre (último día del Mes de la Herencia Hispana), en varias ciudades de EE.UU. La misma fue creada por la Comisión Latina sobre el SIDA y la Federación Hispana, en conjunto con otras organizaciones a nivel nacional y en Puerto Rico.