A Keylor Navas la eventual llegada de otro portero al Real Madrid lo tiene sin cuidado

Luego de parar a Harry Kane en el partido de Champions contra el Tottenham, el 'tico' se dice tranquilo ante los rumores a los que ya se acostumbró

MADRID, España – Keylor Navas, portero del Real Madrid, completó este martes una gran actuación ante el Tottenham y cuestionado por la posible llegada al club blanco del guardameta del Athletic Kepa, dijo que le trae “sin cuidado” porque siempre trabaja para estar contento.

“No es algo nuevo para mí. A mí con que los que realmente me quieren, los que se alegran con cada balón que paro, basta. Independientemente de lo que se diga. Obviamente, llama más la atención lo que se trae nuevo que decir que alguien hace un trabajo bien y que se merece estar en un lugar. Me tiene sin cuidado, son años aquí escuchando lo mismo”, declaró.

“Hay que estar tranquilo. No sé cómo explicarlo. Esté el que esté, lucharé por lo mío. No le quito méritos a las demás personas. Yo también tengo un valor, creo en Dios y me dará la fuerza para disfrutar de todo esto. Siempre que salgo al campo estoy contento. Me siento tranquilo, cada vez que salgo a la cancha y luego veo a mi familia y a mis amigos que me quieren, me dan fuerza para seguir luchando”, agregó.

Cuestionado por el partido ante el Tottenham, el portero costarricense dijo que el Real Madrid quería ganar y reconoció que en ocasiones las cosas no salen como uno quiere. “Lo intentamos hasta el final“, señaló”.

Además, preguntado por su buena actuación, afirmó que siempre trata de colaborar “el máximo posible” y añadió que cada jugador tiene que hacer su trabajo: “hoy pude ayudar y me quedé contento”.

Por último, habló sobre las ocasiones que recibe el Real Madrid: “Son formas de jugar. Somos un equipo que nos gusta arriesgar, ganar los partidos y hacer goles. Nuestro juego es más de ataque. Si estuviéramos atrás defendiendo, nos tirarían menos, pero crearíamos menos oportunidades. Tomamos riesgos y los aceptamos”.

“Sabemos que tenemos que intentar ser primeros, no queremos ser segundos. Queremos estar en las primeras posicione. El año pasado fuimos segundos y luego fuimos campeones”, concluyó antes de que su rival Harry Kane le felicitara en zona mixta por su última parada con un “Good Save (buena parada)“. Navas contestó: “Thanks,good bye my friend (gracias, buen día amigo)“