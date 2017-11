Durante la presentación de "Justice League", Gal Gadot respondió cómo respondería la Mujer Maravilla a un intento de abuso sexual

El mundo de Hollywod sigue en shock con las revelaciones de abusos sexuales cometidos por algunos de los más poderosos de la industria, así que el tema no podía dejar de mencionarse en la presentación de una de los “blockbusters” más esperados en lo que queda de año: “Justice League”.

“Wonder Woman nunca dejaría que nadie usara su poder contra su voluntad. Su voluntad es muy fuerte, como ella”, respondió Gal Gadot cuando se le preguntó por cómo reaccionaría su personaje de la Mujer Maravilla a una situación así.

Gadot formó parte del grupo de superhéroes que DC Comics y Warner Brothers reunieron en Londres para presentar “Justice League” (La Liga de la Justicia), que se estrena el 17 de noviembre en Estados Unidos.

No faltó ninguno de los actores: Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (The Flash) y Ray Fisher (Cyborg). Además, se unió Henry Cavill, aunque aún no ha sido desvelado si su Superman es parte activa del film o no, después de morir al final de “Superman vs. Batman”.

· Mira aquí el tráiler de Justice League

“En los días que fui a visitar el rodaje –dijo Cavill entre risas–, sentí la camaradería del grupo. Yo llevo seis años haciendo este personaje [Superman] y nunca me hubiera imaginado que iba a estar aquí arriba con estos tipos. Ellos son superhéroes en las películas y son superhéroes en la vida real”, sentenció Cavill.

El mensaje de esperanza que representa Superman es el motor que lleva a Batman a formar esta Liga de la Justicia, pero además estuvo presente en la conferencia de prensa.

“En el mundo real no luchamos contra monstruos, no nos atacan aliens. Somos nosotros los que creamos los problemas. Creo que sería maravilloso si de alguna manera si nosotros, los humanos, pudiéramos unirnos y hacer el bien unos a otros y hacer de este mundo un lugar mejor”, comentó Gadot.

“Creo que es importante hablar de esto”, añadió Miller. “Los seres humanos están en una crisis existencial. No hay garantía de que la Humanidad va a estar aquí dentro de 100 años, de 200 años, porque estamos enfrentando amenazas existenciales reales. Y las hemos creado nosotros, como el cambio climático y el peligro de una guerra nuclear. Tenemos que superar diferencias para poder superar esos problemas. Así que es un gran momento para hacer películas de superhéroes y empezar a pensar –en la ficción y en el mundo real– en estos procesos y cómo salvar el pellejo”.

Una experiencia “surrealista”

Momoa, Gadot y Fisher coincidieron en que para ellos era un sueño hecho realidad formar parte del elenco de “Justice League”.

“Surrealista es la palabra adecuada”, dijo Gal Gadot sobre el hecho de estar en “Justice League” con ese grupo de intérpretes. “Zack [Snyder, director del film] hizo un trabajo magnífico eligiendo a los actores perfectos para estos personajes”.

La camaradería entre los actores fue más allá de las escenas, según aseguraron ellos mismos, ya que estaban todo el rato juntos e incluso formaron una pequeña banda de música con la que entretenerse entre horas durante el rodaje. Esa química también ayudó en el resultado final.

“En películas con mucha pantalla verde [los actores ruedan en estudio sin fondo real], tienes que usar mucho la imaginación”, comentó Ben Affleck. “Así que estar rodeado de estos chicos ayudó mucho”.

“La película lleva el ADN de Zack”, añadió Affleck. “El casting, el set, la historia… Zack navegó el barco por todos nosotros”.

Snyder –director de “Man of Steel” y “Superman v. Batman: Dawn of Justice” –, escribió la historia para el film y lo dirigió hasta que la pasada primavera decidió retirarse del rodaje para lidiar con el suicidio de su hija en marzo. Josh Wedon tomó entonces las riendas de la dirección. No se espera que Snyder vuelva a dirigir más películas de la franquicia de DC. Su esposa Deborah Snyder, productora de la película, estuvo presente en la conferencia de prensa junto a los actores.

“Para nosotros todo esto es muy agridulce, porque hemos estado trabajando en esta franquicia desde hace casi 8 años cuando empezamos a desarrollar el guion de Man of Steel. Luego Zack trabajó en la historia de Wonder Woman, que acabó definiendo este film y estos personajes –explicó Snyder–. Así que no ser capaz de completar su visión fue extremadamente difícil, pero tuvimos la suerte de tener a Josh, que había estado trabajando en el guion”.

“Esperamos que la gente no piense en cómo se hizo la película cuando la vea, porque estos personajes son más grandes que cualquier director. Son más grandes que cualquiera de nosotros”, añadió Snyder.