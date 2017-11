Detienen en Japón a un hombre que descuartizó a nueve

La Policía de Japón detuvo a un hombre de 27 años de edad acusado de asesinar a nueve personas en Tokio, descuartizarlos y guardar sis restos en congeladores dentro de su propia casa.

Takahiro Shiraishi es el nombre del acusado, quien habría cometido los crímenes entre agosto y octubre en la capital de aquel país.

Al entrar en su domicilio ubicado en el distrito de Zama, la Policía encontró los restos de nueve cadáveres y 240 huesos correspondientes a los mismos.

El hombre tenía como modus operandi contactar a personas con tendencias suicidas a través de las redes sociales para invitarlos a su domicilio en donde los asesinaba y descuartizaba.

‘Twitter serial killer’ admits befriending victims online after nine… https://t.co/t6of6mkruI by #blxcknicotine via @c0nvey pic.twitter.com/vo4s8s7ZnW

— Rye·· (@RyePopper) 3 de noviembre de 2017