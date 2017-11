Boricuas vencen a María para cruzar la meta del Maratón de Nueva York

A pesar de no haber completado el entrenamiento, el grupo de ocho boricuas terminó el maratón

Nueva York-. La puertorriqueña Jaileen Rentas Torres no habrá acaparado los titulares el domingo como lo hizo la corredora Shalane Flanagan, de 36 años, cuando se convirtió en la primera estadounidense en ganar el Maratón de Nueva York desde 1977.

Sin embargo, Rentas Torres, de 35 años, se estrenó en esta famosa carrera de resistencia, casualmente en su primera visita a Nueva York. Vino acompañada de siete boricuas del club de corredores Chewi Runners, que lograron vencer no solo sus situaciones particulares, sino también la secuela del huracán María tras su paso el 20 de septiembre por Puerto Rico.

“Había que botar el golpe”, dijo la corredora, que es doctora en química en la farmacéutica Pfizer. Así lo hizo cuando a las 3:35 pm llegó a la meta de la edición 47 del Maratón de Nueva York, que este año contó con 50,643 participantes.

El club de Chewi Runners, de San Juan, tiene unos 40 miembros. Para este evento venían 16, pero solo se montaron en el avión ocho corredores. Las últimas cuatro semanas fueron desafiantes para cumplir con los entrenamientos.

“Escombros por todas partes. Tenías que correr por la calle. No podías correr por las aceras, porque las aceras estaban bloqueadas con los árboles… Corrías y no encontrabas dónde beber agua, no hay hielo. No podía darle agua al grupo”, dijo el líder del grupo José Candelario Nazario, mejor conocido como Chewi, de 50 años.

La sensación de poner un pie después de la línea final recompensa los contratiempos. “Estuvo fuerte, pero nada mejor que la satisfacción de haberlo logrado”, comentó Rentas Torres, quien fue la primera mujer del grupo en llegar con un tiempo de 4:31:24.

A Ivonne Díaz Soto, de 55 años, quien también forma parte del club, le dieron calambres fuertes cuando le faltaban dos millas por terminarlo. Siguió hasta el final. Los calambres no se comparaban con los contratiempos en Puerto Rico.

“Estuve casi tres semanas sin correr, porque no teníamos dónde correr. Luego, encontramos una ruta en una urbanización que teníamos que correr a cierta hora porque todo estaba bien oscuro. Yo no veo bien de noche. Salir a hacer una larga era con ‘flashlight’. Hubo una carrera que empecé a llorar porque yo no veía nada”, explica Díaz Soto, cuyo esposo Joel Santos Martínez, de 39 años, también corrió con el grupo que vistió una camiseta azul y roja con el nombre de Isla.

Además de Flanagan, la lista de los ganadores la completan en la categoría masculina Geoffrey Kamworor (Kenia), en silla de ruedas masculino Marcel Hug (Suiza) y femenino Manuela Schär (Suiza).

La carrera, que comprende 42 millas recorriendo los cinco condados desde Staten Island hasta Manhattan, cuenta con la participación de corredores 125 países. Este año la seguridad policial duplicó la vigilancia por aire y tierra tras el ataque terrorista ocurrido el pasado martes donde murieron ocho personas.

Isvett Verde, Claudia Irizarry Aponte, Sofia Cerda Campero, Itzel Castro, Hernan Goicochea, Maite H. Mateo, Estephani Cano Martínez, Caroline Mercado, Sindy Nanclares, Píter Ortega, Eliana Perez, Juan García Silva, y Vanessa Swales contribuyeron con el reporteo.