¿Puedo comer un aguacate muy maduro? Expertos advierten

Cuando un aguacate tiene una pulpa más oscura, blanda o con algunas manchas, los expertos explican que esa maduración no indica que necesariamente está descompuesto. Sin embargo, hay algunos cambios y señales que sí muestran un deterioro de la fruta.

La maduración provoca que la textura del aguacate se vuelva más suave y que algunas zonas internas cambien de color debido a la oxidación. Aunque este proceso no significa que la fruta sea peligrosa para el consumo, cuando aparecen signos de contaminación lo recomendable es desecharla.

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Cuándo sí se puede comer un aguacate muy maduro

Un aguacate que está demasiado blando al tacto, pero conserva un olor agradable y no presenta alteraciones importantes, puede seguir siendo apto para comer. También es posible encontrar algunas manchas marrones superficiales o pequeñas zonas oscuras en la pulpa, especialmente si estuvo expuesto al aire después de cortarlo.

En estos casos, basta con retirar las partes afectadas con un cuchillo y aprovechar el resto de la fruta. Según explica Love One Today, aunque puede haber perdido parte de su textura original, sigue siendo una buena opción para preparar guacamole, cremas, salsas, aderezos o batidos.

Los especialistas señalan que la oxidación cambia la apariencia del alimento, pero no convierte automáticamente al aguacate en un producto tóxico.

¿Cuándo desecharlo?

Hay situaciones en las que consumir un aguacate muy maduro puede ser una mala decisión. Si la fruta tiene olor agrio, fermentado o desagradable, es una señal de que pudo iniciar un proceso de descomposición.

También debe desecharse si presenta una textura viscosa o pegajosa, sabor extraño, crecimiento de moho visible o zonas profundas de podredumbre. En estos casos, los microorganismos pueden haber contaminado el alimento y provocar malestares como dolor abdominal, náuseas o diarrea.

El moho merece especial atención, ya que sus estructuras pueden extenderse más allá de la zona donde son visibles, haciendo poco recomendable intentar rescatar la fruta.

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