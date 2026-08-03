Regreso a clases en Nueva York y Nueva Jersey 2026: estas son las fechas de inicio del nuevo ciclo escolar

El regreso a clases ya tiene fecha para millones de estudiantes en Nueva York y Nueva Jersey. Aunque todavía transcurre el receso de verano, numerosos distritos escolares ya publicaron sus calendarios oficiales para el ciclo escolar 2026-2027, con información sobre el inicio de las actividades, el fin del año lectivo y los principales períodos de vacaciones.

A diferencia de otros estados, ni Nueva York ni Nueva Jersey cuentan con una fecha única para el regreso a las aulas. Cada distrito escolar aprueba su propio calendario anual, siempre que cumpla con los requisitos estatales sobre la cantidad mínima de días de instrucción.

¿Cuándo empiezan las clases en Nueva York en 2026?

El Departamento de Educación del estado de Nueva York no establece un calendario uniforme para todos los distritos escolares. Por ello, las familias deben consultar las fechas oficiales de la ciudad o condado donde estudian sus hijos.

En el caso de NYC Public Schools, el sistema escolar público más grande de Estados Unidos, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el jueves 10 de septiembre de 2026.

Sin embargo, otros distritos del estado iniciarán actividades unos días antes. Estas son algunas de las fechas confirmadas:

* Albany City School District: del 4 de septiembre de 2026 al 25 de junio de 2027.

* Buffalo Public Schools: estudiantes de kínder a octavo grado regresan el 3 de septiembre; preescolar inicia el 8 de septiembre.

* Yonkers Public Schools: del 3 de septiembre al 25 de junio.

* Huntington Public Schools: del 2 de septiembre al 25 de junio.

* Rochester City School District: del 8 de septiembre al 24 de junio.

* Syracuse City School District: del 8 de septiembre al 25 de junio.

En términos generales, la mayoría de los distritos escolares del estado reanudará las clases entre el 3 y el 10 de septiembre, aunque algunas comunidades de Long Island y otras zonas comenzarán el 1 o 2 de septiembre.

La mayoría de escuelas de NY iniciarán clases el próximo 10 de septiembre. (Foto: David Keyton/AP)

Fechas de inicio del ciclo escolar en Nueva Jersey

En Nueva Jersey también se aplica el mismo criterio: cada distrito escolar define su propio calendario, por lo que las fechas pueden variar de una ciudad a otra.

Entre los principales sistemas escolares ya confirmaron el siguiente cronograma:

* Newark Public Schools: del 8 de septiembre de 2026 al 28 de junio de 2027.

* Jersey City Public Schools: del 10 de septiembre al 24 de junio.

* Paterson Public Schools: del 8 de septiembre al 23 de junio.

* Elizabeth Public Schools: del 10 de septiembre al 22 de junio.

* Edison Township Public Schools: del 10 de septiembre al 22 de junio.

En este estado, la mayoría de los estudiantes volverá a las aulas el martes 8 de septiembre, aunque algunos de los distritos más grandes, como Jersey City y Elizabeth, iniciarán actividades dos días después.

Vacaciones de invierno del ciclo escolar 2026-2027

Además del inicio de clases, las familias suelen planificar con anticipación los períodos de descanso durante el año escolar.

En NYC Public Schools, el receso de invierno está programado del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027. Las actividades académicas se reanudarán el lunes 4 de enero de 2027.

En Nueva Jersey, las fechas dependen del distrito escolar correspondiente. Por ejemplo, Newark Public Schools tendrá salida anticipada el 23 de diciembre y permanecerá sin clases del 24 de diciembre al 1 de enero.

En distritos como Jersey City, Paterson, Elizabeth y Edison, las fechas específicas pueden variar ligeramente, por lo que las autoridades recomiendan consultar el calendario oficial de cada sistema escolar.

¿Dónde consultar el calendario oficial de cada distrito?

Debido a que cada distrito escolar publica su propio cronograma, las autoridades educativas recomiendan que padres y tutores consulten directamente los calendarios oficiales para confirmar fechas de inicio, días festivos, vacaciones, cierres por desarrollo profesional y el último día de clases.

Revisar estos calendarios con anticipación permitirá a las familias organizar mejor el regreso a la escuela, planificar vacaciones y coordinar actividades extracurriculares antes del comienzo del ciclo escolar 2026-2027.

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