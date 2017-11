Trump es su mayor admirador y así lo demuestra

A pesar de que muchos analistas políticos dentro y fuera de los Estados Unidos calificaron la gira del presidente Trump por Asia como problemática y bochornosa, el presidente al llegar al suelo americano hizo lo que mejor sabe hacer: felicitarse al si mismo.

En una esperada rueda de prensa el presidente, Donald Trump, calificó como un “tremendo éxito” su reciente gira en Asia, que le llevó a Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas, y aseguró que en ella “el mundo vio a unos EEUU fuertes y confiados”.

En un discurso desde la Casa Blanca un día después de regresar del viaje de 12 días, Trump subrayó que “el mundo vio a unos EEUU fuertes, orgullosos y confiados”.

El mandatario señaló que los desafíos que encara Washington a nivel mundial fueron “heredados” de pasados gobiernos, a los que no citó.

Estos retos, afirmó, son fruto de “errores nacidos de la indiferencia y la negligencia (…) o de un pensamiento ingenuo y juicios equivocados”.

Se trata de la primera intervención pública de Trump tras su gura asiática y en ella comentó las diferentes paradas de su viaje, que calificó de “tremendo éxito” y en el que aseguró se había recuperado el “respeto” por EEUU.

Por otro parte el presidente Trump salio a sacar pecho en las redes sociales por haber ayudado a tres ciudadanos americanos acusados de robo en China.

Trump, reclamó hoy el mérito por la liberación de tres jugadores estadounidenses de baloncesto universitario que habían sido detenidos en China por hurto, al asegurar que gracias a él han evitado “10 años de cárcel” en el país asiático.

“¿Creen que los tres jugadores de baloncesto de UCLA dirán gracias presidente Trump? ¡Les iban a caer 10 años de cárcel!”, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter.

Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2017