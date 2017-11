Así serán los cuartos de final de la liguilla de Liga MX

La novedad es el regreso de Cruz Azul después de seis torneos sin avanzar

El regreso de Cruz Azul a la fiesta final del fútbol mexicano es lo más destacado de la liguilla de Liga MX que quedó definida este fin de semana.

El Cruz Azul del entrenador español Paco Jémez sufrió, pero se impuso el sábado 1-0 al Veracruz con gol del chileno Felipe Mora y se clasificó a la liguilla de los ocho mejores después de seis torneos eliminado.

El rival de La Máquina será el América, que el domingo superó 0-1 al Santos Laguna con gol del argentino Guido Rodríguez (m.81) y saltó al tercer lugar de la tabla, lo cual le garantizará ser local en los partidos de vuelta de cuartos de final y semifinal, si accede a esa fase.

Los enfrentamientos serán:

Monterrey vs Atlas

Tigres vs León

América vs Cruz Azul

Morelia vs Toluca

La Fiesta Grande está lista 🤣🤣🤣

Estos son los enfrentamientos que tendrá la #FaseFinal del #Apertura2017 en la #LIGABancomerMX

¿Quién es tu favorito para CAMPEÓN?

Avilés Hurtado, de Monterrey, y Mauro Boselli, de León, compartieron la tabla de goleo con 11 anotaciones.