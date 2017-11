Liguilla 2017, cuartos de final, vuelta: Monterrey vs. Atlas, horario y canales de TV

Monterrey tiene ventaja pero no puede confiarse de un buen Atlas

El exceso de confianza podría ser el principal enemigo de los Rayados de Monterrey cuando se enfrenten a Atlas en el partido de vuelta de cuartos de final de Liga MX.

La ida terminó 2-1 a favor de Monterrey en partido disputado en el estadio Jalisco de Guadalajara.

América vs Cruz Azul, horario y canales

El Monterrey estará en semifinales si gana, empata o hasta si pierde por 0-1, mientras que el Atlas está obligado a gana por dos o más goles pero no debe aceptar anotación en contra.

POR TV

Qué: Monterrey vs Atlas, partido de vuelta cuartos de final de Liga MX

Dónde: Estadio BBVA Bancomer

Fecha y hora: 26 de noviembre, 7:00 p.m. ET/ 6:00 p.m. CT / 4:00 p.m. PT

TV: Univision Deportes

Internet Streaming: Univision Deportes Now