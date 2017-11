Liguilla 2017, cuartos de final, vuelta: América vs. Cruz Azul, horario y canales de TV

¿Se acabarán las cruzazuleadas?

El Cruz Azul del español Paco Jémez intentará este domingo exorcizar sus demonios ante el América al que visitará en el Azteca, en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura mexicano.

El Cruz Azul avanzará a la fase de los cuatro mejores si gana o logra empate a un gol o mayor, mientras que América sigue adelante si gana o iguala sin goles por haber terminado tercero en la clasificación.

El partido en el Azteca es una brillante de oro para Jémez y el Cruz Azul, equipo que llevaba seis torneos consecutivos sin avanzar a la liguilla por el título y ahora tiene una opción de continuar en busca del campeonato que no gana desde el Invierno 1997.

A su favor, el equipo celeste tiene haber sido el tercer mejor visitante con cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas en nueve partidos, mientras que el América, del mexicano Miguel Herrera, no hizo pesar su estadio y terminó en noveno lugar al registrar tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete encuentros.

Antes del empate sin goles del jueves, un antecedente favorable para el América ocurrió en la fase regular de la Liga cuando se impuso como visitante por 1-3 al Cruz Azul, en la decimotercera jornada, mientras que en la Copa MX, precisamente en el Azteca, derrotó por 1-0 a la escuadra de Jémez en octavos de final.

