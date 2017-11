Melania Trump “enfurece” contra revista de moda

La Primera Dama se defiende ante afirmaciones en su contra

La primera dama Melania Trump reaccionó a un reporte de la revista Vanity Fair, donde se afirmó que la exmodelo nunca quiso ocupar la posición que tiene ahora.

El texto habla de cómo Melania Trump “sufre” por se la Primera Dama, de su reducido personal en la Casa Blanca y de relación limitada con el presidente Donald Trump.

“Esto no es algo que ella quería y no es algo que alguna vez pensó que iba a ganar”, dijo un amigo de Trump durante mucho tiempo a la revista. “No quería que esto llegara como un infierno o una marea alta. No creo que ella pensara que iba a suceder”.

Sin embarego, en un comunicado de la oficina de la esposa del presidente Donald Trump criticó el reportaje y acusó a la revista de “medio liberal”.

“Una vez más, parte de los medios liberales, esta vez Vanity Fair, ha escrito una historia plagada de fuentes anónimas y falsas afirmaciones”, dijo un vocero en un comunicado. “Como una revista hecha a la medida de las mujeres, es vergonzoso que sigan escribiendo historias salaces y falsas que buscan denostar a la Sra. Trump, en lugar de centrarse en su trabajo positivo como Primera Dama y una esposa y madre”.