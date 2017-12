Exigen cabeza de la presidenta de NYCHA por plomo en apartamentos

El Concejo realizó una audiencia para analizar la falta de acciones de la agencia de Vivienda Pública para proteger el bienestar de sus residentes, especialmente los menores

El plomo en los apartamentos de viviendas públicas de NYCHA sigue siendo una amenaza para el bienestar de sus residentes, especialmente para miles de niños de bajos recursos que viven allí. Y aunque la presidenta de ese organismo, Shola Olatoye, admitió tenerlo claro, no solo no tomó acciones a tiempo para que se realizaran inspecciones y se adoptaran correctivos por más de dos años, sino que mintió a las autoridades federales, asegurando que estaban cumpliendo con la ley, cuando no estaban moviendo un solo dedo para resolver el problema.

Así lo denunció este martes la Defensora del Pueblo, Letitia James, basándose en un reporte de la Oficina de Investigaciones de la Ciudad, al tomar la vocería en una audiencia en el Comité de Vivienda Pública del Concejo Municipal, que analizó las fallas de NYCHA. En la reunión de paso se pidió la cabeza de la funcionaria.

“Ahora sabemos que NYCHA no llevó a cabo pruebas obligatorias de detección de plomo en hogares de niños menores de seis años durante casi cuatro años, dos y medio de los cuales ocurrieron bajo la supervisión de esta administración”, dijo la Defensora. “No hubo ningún esfuerzo posterior para corregir el registro, hasta más de un año después, cuando quedó claro que la verdad iba a salir”.

James exigió a NYCHA que se adopten correctivos inmediatos, destacando que el envenenamiento por plomo en los menores puede significar daño cerebral irreversible, y recalcó que por ser los niños de NYCHA menores de bajos recursos y de color (hispanos y negros), no ha pasado mucho.

“Si se tratara de niños que viven en otro lugar, me resulta difícil de creer presidenta Olatoye, que todavía usted tendría el destino de sus vidas en sus manos”, dijo la funcionaria, agregando que las mentiras de la funcionaria al Gobierno Federal puso en riesgo la asignación de recursos. “Para empeorar las cosas, no solo la falla de NYCHA puso en peligro a los niños vulnerables, sino que sus años de declaraciones falsas pusieron a la agencia en riesgo de perder cientos de millones de dólares en fondos”.

El concejal Rafael Salamanca, miembro del Comité de Vivienda Pública, criticó duramente la manera irresponsable como NYCHA ha manejado el tema de la erradicación de plomo y le pidió a la funcionaria que abandone el cargo.

“No estoy contento con el trabajo que ustedes hicieron. Sabe que fabricaron documentos y los mandaron al Gobierno Federal sin inspeccionar los apartamentos poniendo las vidas de nuestra juventud en peligro”, comentó el político de El Bronx. “Exijo que haya un departamento independiente que se asegure de que el trabajo se haga y un tercer monitor que los vigile y creo que aunque la señora Shola sea una mujer inteligente, tiene que irse por lo que hizo, pues hemos perdido toda la confianza en ella. Tiene que renunciar o el Alcalde la tiene que sacar”.

Asimismo el concejal Ydanis Rodríguez pidió que se realice una investigación más profunda no solo para que todos los responsables asuman sus consecuencias sino que de paso se deben revisar los casi 180,000 apartamentos de NYCHA de arriba a abajo para garantizar que no va a haber riesgos de plomo para nadie.

“No solo se trata de ir solamente detrás de una persona sino revisar a fondo quienes han puesto en riesgo a nuestros niños y tomar medidas”, dijo el concejal de Manhattan, quien de paso mencionó que hay un proyecto de ley promovido por la local 78 que establece que solo se puede certificar la inspección completa contra el plomo cuando ha sido removido por trabajadores expertos entrenados en esa área.

“NYCHA está jugando con la vida de los niños y el Nueva York donde viven los niños de NYCHA está desprotegido. Y son los latinos y afroamericanos quienes viven allí en condiciones terribles, no solo por el plomo sino por otras condiciones”, agregó Rodríguez.

El concejal Carlos Menchaca se sumó a los señalamientos hacia NYCHA y tras recordar que en el área de Red Hook, en Brooklyn, decenas de inquilinos de viviendas públicas enfrentan problemas con el plomo.

“NYCHA tiene una falla demostrable de liderazgo, una falta de visión y urgencia, y prácticas de gestión rotas y debe demostrar su voluntad de cambio”, dijo Menchaca. “Los empleados y líderes de NYCHA deben ser personalmente responsabilizados por sus acciones, pues no realizar inspecciones de plomo correctas es inaceptable y mentir y falsificar registros sobre inspecciones de plomo es criminal”.

Inéz Rodríguez, residente de un complejo de vivienda de NYCHA en East New York, Brooklyn, quien asistió a la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, pidió a la Ciudad y al Concejo Municipal que no pierdan tiempo en conversaciones y promueva acciones.

“Ese problema del plomo está pasando hace más de 40 años. No es un problema nuevo, y en las administraciones anteriores nadie hizo nada, por eso yo digo que ya que averiguaron cuál es el problema y lo tienen bien determinado, en vez de estar gastando tanto tiempo hablando, tienen que empezar a arreglarlo inmediatamente”, dijo la puertorriqueña.

Aunque inicialmente se mencionó la necesidad de revisar 76,000 apartamentos para descartar presencia de plomo, NYCHA redujo el número a una lista de 55,000, algo que fue cuestionado por el presidente del Comité de Vivienda Pública del Concejo, Ritchie Torres. “Eso me resulta preocupante”, dijo el político.

A pesar de las recriminaciones por haber mentido al Gobierno Federal sobre las inspecciones de plomo en las viviendas de NYCHA, la presidenta de ese organismo aseguró que ya están adelantando labores y destacó que el 90% de los apartamentos que debían inspeccionar para el 2017 ya están revisados.

“Hemos inspeccionado más de 8,000 unidades con menores de seis años viviendo allí y las reparaciones necesarias que resultaron de esas inspecciones se completarán al final del primer trimestre del 2018, siguiendo los plazos de 90 días de la ley”, dijo la cuestionada funcionaria.

