¿Cumpliste con tu lista de tareas financieras para noviembre?

Si todavía tienes dinero en una cuenta de gastos flexibles de atención médica en el trabajo, agrega lo siguiente a tu lista de tareas financieras: empieza a gastarte todo ese dinero. Si bien en la actualidad hay muchas compañías que ofrecen un período de gracia para el próximo año, perderás cualquier cantidad de dinero que no hayas gastado una vez que expire dicho período. Aprovecha realizar consultas médicas que has estado posponiendo, o programa una fecha para recibir la vacuna contra la influenza, en caso de que aún no te la hayan puesto. Noviembre es el mes del año con menor actividad para los médicos, según Zocdoc, un sitio web que te ayuda a encontrar un médico y programar consultas médicas en línea. Por lo tanto, deberías poder conseguir una fecha de consulta médica conveniente en un plazo de espera razonable.

Nota: Si tu dinero se encuentra en una cuenta de ahorros para gastos de salud (una HSA, en vez de una FSA), el balance no utilizado pasará para el próximo año.