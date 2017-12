La Víbora: ¿De verdad les impresiona el nuevo disco de Luismi?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Alguien me llamó “hater” por criticar el nuevo disco de Luismi, “¡México por siempre!”. Que soy una amargada, que le tengo mala voluntad a El Sol, que no lo quiero porque nunca me ha hecho caso, que le tengo envidia que porque él sí tiene para hacerse cirugías y yo no, en fin. Nada de eso cierto, lo único cierto es que no estoy nada impresionada con el disquito ese.

En primer lugar, ahí la estrella es el Mariachi Vargas, bien llamado el mejor mariachi del mundo. Los que somos expertos en ese tipo de música sabemos que su trabajo es impecable y que no tiene ningún pero. El pero aquí es que muchas de las canciones que grabó ahora Luis Miguel ya las había grabado e interpretado antes el Vargas con sus propios cantantes, que son excelentes, entonces, lo que parece “¡México por siempre!” es un karaoke con la voz de El Sol. En otras palabras, no hay nada de novedoso, nada de que, “¡Wow, Luismi descubrió el hilo negro!”.

Lo que hizo aquí el cantante fue ir a la segura: interpretar canciones ultramega populares, canciones que aunque las interprete la peor voz del mundo –no sé por qué se me vino a la mente Ninel Conde, qué chistoso– van a ser un éxito, y las radios las van a tocar nomás porque sí. Con este material, Luismi no arriesgó ni uno de los pocos pelos naturales que aún le quedan. Ni uno.

Y ya ven, con esas miserias y migajas se conforman sus fans, y gritan a los cuatro vientos que “el rey” regresa triunfante. Y van a ir a sus conciertos en cuanto comience la gira, no importa que también sus shows sean un fraude porque duran menos de hora y media y lo único que hace es cantar un popurrí de sus temas más sonados. Y le van a seguir engordando la cartera. Y se seguirán postrando ante él sin exigir nada a cambio.

No, gracias. Lo admiré y me gustaba cuando se esforzaba por ser un poquito más espléndido con sus seguidores. Ahora se puede quedar con su disquito e ir de gira por el mundo. Me quedo con el Vargas pero sin la voz de karaoke de Luismi.

En otras cosas, me encanta la seguridad que tiene en sí misma Chiquis Rivera. OMG, ya quisiera yo una pizca del valor que ella tiene para hacer lo que hace. ¿Ya vieron que va a sacar un calendario para 2018? Sí, ella bien sexy en varias posiciones y con diferentes atuendos. No los quiero asustar, pero creo que por ahí vienen unas fotos en las que luce sus curvotas en lencería. Porque esas sí son curvotas, no payasadas.

¿Estarían dispuestos a comprarlo y colgarlo por ahí en su oficina o en su casa? Yo ya me lo imagino en el taller mecánico al que llevo mi Bentley. De verdad.