Shakira prendió la fiesta en la inauguración del Mundial 2026

El Estadio Azteca encontró a una protagonista fiel e indiscutible. Con una puesta en escena diseñada para celebrar la diversidad cultural del continente, Shakira encabezó este jueves 11 de junio la primera ceremonia de apertura del Mundial 2026 y convirtió el inicio del torneo en una gran celebración musical.

La cantante colombiana apareció en el tramo más esperado de la tarde junto al intérprete nigeriano Burna Boy para presentar en vivo “Dai Dai”, la canción oficial de la competencia. La actuación fue recibida con entusiasmo por las más de 80.000 personas que llenaron las tribunas del histórico recinto de Ciudad de México.

La FIFA apostó por un espectáculo que combinó identidad regional, artistas populares y una producción de gran escala. Aunque la ceremonia tuvo una duración aproximada de 35 minutos en televisión, logró condensar algunos de los nombres más representativos de la música latinoamericana.

Una celebración con sello latino

La programación artística reunió a figuras de distintos géneros y generaciones. Sobre el césped del Azteca desfilaron integrantes de Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Lila Downs, J Balvin, Ryan Castro y Danny Ocean, quienes aportaron estilos diferentes a una misma propuesta festiva.

El resultado fue una ceremonia que buscó reflejar la riqueza cultural de los países anfitriones y la dimensión internacional que caracteriza a la Copa del Mundo.

La participación de Shakira tuvo un significado especial. A lo largo de los años, la artista ha construido una estrecha relación con los grandes eventos futbolísticos gracias a canciones que se han convertido en parte de la memoria colectiva de los aficionados.

Comienza un torneo histórico

Una vez concluidas las actuaciones musicales, el escenario cambió por completo. Los artistas abandonaron el campo y comenzaron los preparativos para el debut de las selecciones encargadas de abrir la competencia.

El primer partido del campeonato enfrentará a México y Suráfrica, un duelo que evoca el arranque del Mundial de 2010. Paralelamente, la jornada inaugural también contemplará el encuentro entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara.

La edición 2026 del Mundial marca un punto de inflexión para el torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y el calendario alcanzará un total de 104 partidos, una cifra sin precedentes en la historia de la competencia. La actividad se extenderá hasta el próximo 19 de julio.

La ceremonia celebrada en Ciudad de México fue apenas el comienzo de una serie de actos organizados por la FIFA. Las festividades continuarán en Canadá, con un evento previsto en Toronto antes del compromiso entre la selección local y Bosnia y Herzegovina, y finalizarán en Los Ángeles, donde Estados Unidos hará su estreno frente a Paraguay; ambos el viernes 12 de junio.

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