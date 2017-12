Usuarios de los trenes se sienten doblemente frustrados por el efecto de las obras nocturnas y la disminución del servicio, pero la MTA asegura que trabaja arduamente en labores de mejoramiento y pide paciencia

Son las 11:58 de la noche. José Rodríguez lleva 15 minutos esperando el tren en la estación Flushing Avenue de la línea G. Va para su casa en Corona, Queens, después de haber trabajado 14 horas en la cocina de un salón de eventos judíos en Brooklyn. El cansancio se nota en sus ojos, y la frustración y la ansiedad en la manera como mueve su cabeza de lado a lado en señal de reproche. Las pantallas con los anuncios sobre la llegada de los trenes no funcionan. Tampoco hay nadie en la estación que brinde información. Se ha parado más de 10 veces de una vieja banca de madera, que es su única cómplice en la espera, para asomarse al borde de la plataforma a ver si algún tren de divisa a lo lejos. “No viene nada. Así pasa todas las noches”, se queja el guatemalteco de 23 años. “En el día uno tiene que aguantarse las demoras, pero en las noches el Subway es una pesadilla peor. Más cuando uno ya está rendido de trabajar todo el día y lo único que quisiera es llegar rápido a casa”.

En la estación de Queens Plaza se vive una escena similar. Allí varias personas llevan media hora esperando a que pase el tren, y aunque finalmente arriba uno de la línea E, el calvario se hace peor para la colombiana Pilar Hernández. Sin ninguna información previa, el conductor del tren dice que irá expreso y no parará en su estación de la 46 calle, como suele hacer esa ruta a la media noche. “Esto no es justo. Uno se la pasa trabajando como burra todo el día y por culpa de estos trenes que cambian de rutas y que se demoran en pasar ya ni horas suficientes le quedan a uno para dormir”, dice la joven, quien es mesera en un restaurante de East Harlem. “Y lo peor no es solo que uno tenga que ir lejos y luego regresarse en un tren local que se va a demorar mucho más, sino que cuando andan parecen tortugas. De repente les da por parar entre una estación y otra y se quedan ahí, sin decir nada, solo pidiendo que uno tenga paciencia. Ya raya en el irrespeto”.

En la estación de Lexington y la calle 59 la escena no es más alentadora. “No pasa ni el R ni el N y no dicen nada”, comenta el ecuatoriano Juan Matamoros, mientras parece luchar contra sí mismo para que los ojos no se le cierren del cansancio. “Esta gente se pasa. Uno entiende que están haciendo reparaciones pero no pueden jugar así con el cansancio de la gente y ni siquiera informar”, comenta bastante decepcionado el hombre, quien trabaja como “busboy” desde las 10 de la mañana hasta 11:30 de la noche en un restaurante de la Tercera Avenida.

Y aunque la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) reconoce que existen fallas serias en el servicio, también advierten que los problemas en las noches se deben a que a esas horas adelantan gran parte de los trabajos de modernización, “en pro de un mejor Subway” para todos. Los datos revelan que los retrasos han aumentado en 230% en los últimos 5 años, pasando de 20,000 reportes a 67,450 anuales, pero por otro lado esa agencia afirma que en los últimos meses han disminuido en 10% las tardanzas. Usuarios nocturnos de los trenes de Astoria como John Hernández, no creen en las buenas nuevas que aduce la MTA. “Eso me suena a cuento chino”, dice el colombiano, molesto al ver una cinta roja puesta a la entrada de la ruta hacia Manhattan en la estación Broadway por el servicio suspendido.

“El Plan de Acción del Metro de la MTA es un plan integral para estabilizar y modernizar el sistema de metro, atacando los factores clave del 79% de los retrasos que causan incidentes importantes, enfocándose estratégicamente en personal adicional y equipos para centrarse en partes críticas del sistema. Los componentes de pista y señal se mantienen y se reparan, y se eliminan cantidades masivas de escombros para reducir los incendios de las vías que causan retrasos”, agrega la MTA, destacando que cientos de obreros trabajan arduamente para mejorar el servicio.

“Durante cada período de siete horas, un ejército de trabajadores de mantenimiento aprovechará el acceso sin tren en las vías para realizar docenas de tareas que son vitales para proporcionar un servicio de tren seguro y confiable”, dice la Autoridad Metropolitana de Transporte, explicando las razones por las que en ciertos tramos los servicios locales se eliminan en las noches y fines de semana.

Y ante las quejas de los usuarios de la noche, Tarek Shams, portavoz de esa agencia manifestó que mejorar las comunicaciones con los clientes es un elemento importante dentro del Plan integral de acción del metro y se están realizando avances.

“Se ha ordenado a los conductores que realicen anuncios más oportunos y específicos para ayudar a los clientes, y estamos realizando un programa piloto en el que los conductores tendrán dispositivos digitales para recibir y transmitir información en tiempo real a los clientes sobre los cambios y las opciones del servicio”, dijo el funcionario.

Pero estos anuncios siguen sin convencer a expertos del tema. “Cuando los trenes no son confiables, son las personas asalariadas las que más sufren”, comenta Rebecca Bailin, de la organización Riders Alliance que aboga por reformas inmediatas en el sistema de transporte de la Gran Manzana, quien exigió respuestas al Estado. “El Gobernador Cuomo necesita presentar un plan creíble para arreglar el metro y una nueva fuente de financiamiento para hacerlo posible”.

El concejal Ydanis Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal, lamentó que sean las personas de menos recursos y la clase trabajadora la que más sufra las fallas en el servicio del Subway, especialmente en las noches.

“No hay duda de que los servicios de los trenes en las noches y los fines de semana están muy mal y se deben de mejorar, pues como un empleado que en el pasado salía de trabajar de un restaurante a las 4 de la mañana, comparto la queja de la gente que es real y legitima”, asegura el dominicano, quien exigió remedios inmediatos. “Lo peor es que los tiempos de espera muchas veces se hacen eternos y en ocasiones sin los usuarios tener información sobre cambios. Eso afecta el tiempo de descanso de familias trabajadoras quienes al final pagan las consecuencias sacrificando horas de sueño”.

Datos