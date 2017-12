Giovanni Medina vuelve a despotricar contra Ninel Conde

Mira lo que declaró el empresario sobre ‘El bombón asesino’

Giovanni Medina acudió a realizar un trámite en los Juzgados de lo Familiar de la CDMX, para solucionar la suspensión de convivencias que tiene con su hijo Emmanuel; no puede verlo hasta nuevo aviso.

“Hubo una suspensión de las convivencias con Emmanuel porque la señora metió una queja y se suspenden en lo que se resuelve esa queja. Ninel Conde es consciente de que le está haciendo mal al niño, ella sabe y no le interesa. Ella se quejó de cosas muy infundadas, conmigo nunca se enfermó, esa es otra mentira. Son mentiras intangibles”, declaró.

Giovanni dejó en claro que su hijo Emmanuel se la pasa muy bien con él:

“Quiero tocar un punto muy importante: la última vez que yo dejé a Emmanuel en casa de Ninel, yo lo dejé llorando alrededor de 20 minutos. No podía y ni quería el niño meterse; me decía: ‘Papá, no me dejes solo, yo me voy contigo’, al grado de que Ninel me pidió que entrara a la casa para distraerlo y calmarlo. Esta es la última imagen que tengo de mi hijo”, mencionó.

El ex de Ninel Conde está desesperado porque habría la posibilidad de no poder ver a su hijo en esta Navidad:

“Estoy desesperado, necesito saber que mi hijo está bien. Es probable que pase Navidad sin mi hijo, pero la verdad es que siete veces el justo cae, pero ocho veces Dios lo levanta, estoy convencido de que vamos a estar juntos”, concluyó, citando La Biblia.