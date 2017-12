Buenas noticias para los que aman los carbohidratos

Esta es otra razón para no evitar los carbohidratos, incluso algunos que podrías creer que no son tan saludables: pueden ser fuentes de almidón resistente (resistant starch SR), un carbohidrato similar a la fibra con algunos de los mismos beneficios. El almidón resistente reduce los niveles de azúcar en la sangre después de las comidas, ayuda a reducir el apetito, es antiinflamatorio, mejora la salud intestinal e incluso puede ayudar a prevenir el cáncer de colon”, dice Jamie Kane, M.D., profesor asistente de medicina en Hofstra Northwell School of Medicine en New York. Si bien los investigadores siguen explorando algunas facetas del almidón resistente, sí sabemos que existen muchas razones para que lo incluyas en tu dieta.