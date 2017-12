Así quedaron las llaves de la CONCACAF Champions League 2018

Chivas de Guadalajara será el equipo que visite a Cibao FC en la República Dominicana

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la primera fase de la CONCACAF Champions League 2018.

El torneo estrenará nuevo formato. Los equipos mexicanos y de la MLS fueron ubicados en el bombo uno. En el dos aparecieron representantes de Centroamérica y el Caribe. La novedad del torneo es el cuadro dominicano Cibao FC.

Ya es oficial nos enfrentamos en #SCCL2018 a los @Chivas — Cibao Futbol Club (@CibaoFC) December 19, 2017

Las llaves son las siguientes:

Cibao FC (República Dominicana) vs Chivas Gualajara (México)

San Tecla (El Salvador) vs Seattle Sounders (EEUU)

Olimpia (Honduras) vs New York Red Bulls (EEUU)

Motagua (Honduras) vs Tijuana (México)

Herediano (Costa Rica) vs Tigres (México)

Colorado Rapids (EEUU) vs Toronto FC (Canadá)

Tauro (Panamá) vs FC Dallas (EEUU)

Saprissa (Costa Rica) vs América (México)

Los partidos de ida se disputarán entre el 20 y 22 de febrero mientras que los de vuelta serán entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.