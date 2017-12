Niños de Puerto Rico buscan a Santa Claus en Nueva York

La Operación Santa del Servicio Postal recibió muchas cartas de la Isla del Encanto, y por primera vez se activó un sitio web para que neoyorquinos de buen corazón alegren la Navidad de miles de pequeños

Bolas de colores en los árboles, luces intermitentes, canciones en honor al Niño Jesús y sonidos de trineos corriendo en medio de la nieve, anuncian que la Navidad está por llegar. Y aunque 1,608 millas de distancia separan a Nueva York de Puerto Rico, la Gran Manzana se ha convertido este año en el Polo Norte para muchos pequeños de la Isla del Encanto.

A pesar de la destrucción que en septiembre pasado dejó en la isla el huracán María, y que aun tiene a muchos boricuas sin luz ni servicios básicos, los puertorriqueños todavía sueñan con una Navidad feliz, llena de regalos. Y a través de cartas enviadas a Nueva York, como parte de la famosa Operación Santa, que cada año promueve el Servicio Postal de EEUU, los “nenes” puertorriqueños esperan encontrar a muchos Santa Claus de buen corazón en alguno de los cinco condados neoyorquinos, que hagan realidad sus deseos.

“Hola, querido Santa. Mi nombre es Lucero y tengo 13 años. Yo en este año me he portado muy bien, mejoré mis calificaciones, ayudo a mi hermana con sus tareas y también le leo un cuento a mi hermano. Me gustaría mucho un celular y un X-Box. Para mi hermano Ithzel una bicicleta y para mi hermanita una cocinita en color rosado”, se lee en una de las miles de cartas procedentes de Puerto Rico que han recibido los más de 12 ayudantes de Santa Claus en la oficina principal del correo en la Octava avenida en Manhattan, donde el viejito regalón y sus duendes instalaron su centro de operaciones.

“Querido Santa. Mi nombre es Janet, y yo solo pido mucha salud para mí y mis dos niños a los que amo. Feliz Navidad y espero que todos tengamos mucha salud”, comenta una madre boricua en otra cartita a Santa Claus, con la esperanza de que las cosas pronto vuelvan a ser como antes en su bella isla. “Santa, sé que existes y mis niños creen en ti, y si tienes mucho corazón quisiéramos unos tenis”, agrega la madre soltera.

Pero además de los niños y padre de Puerto Rico que esperan que Papá Noel les pinte una sonrisa en el rostro en la Noche Buena, al buzón de la Operación Santa, que ha estado recibiendo cartas de Navidad en los últimos 105 años, no dejan de llegar también miles de sobres de la Gran Manzana, pidiendo una variedad de regalos que van desde celulares y computadoras portátiles hasta Barbies, carritos, y ropa calientita para el invierno. Algunos pequeños le piden a Santa que le regale un novio bueno a sus mamás, “que no las haga llorar”, y no faltan quienes incluso piden poder volver a ver a un familiar que ya no está más en este mundo o que por algún motivo, tal vez migratorio, está al otro lado de la frontera, y quienes desean ser orgullo en sus casas.

“Querido Santa, mi nombre es José. Tengo 10 años y para Navidad quisiera pedirte un Ipad para poder estudiar y un día ser un doctor. Quiero ser la primera persona en mi familia que vaya a la universidad. Quisiera ser un doctor para ayudar a la gente. Gracias Santa”, dice otra de las misivas que ha llegado al correo, que estaría recibiendo cartas navideñas hasta este 23 de diciembre.

Un Santa digital

Y mostrando que Santa Claus también se ha ido modernizando al ritmo de la tecnología, este año, por primera vez, el personaje del Polo Norte decidió abrir una página online, donde aquellos neoyorquinos que deseen ponerse la barba blanca y el gorrito rojo y transformarse en Santa, pueden acceder a las cartitas de los niños y enviarles sus regalos.

“El año pasado recibimos casi medio millón de cartas para Santa y esta vez, además del programa que extendimos a los pequeños de Puerto Rico, estamos estrenando el sitio de Santa en internet, que le facilita las cosas a quienes deseen adoptar una carta, pues antes la gente tenía que venir a la oficina a leer las cartas, pero ahora lo pueden hacer de manera más cómoda desde sus casas online, o en sus celulares”, comentó Xavier Hernández, ayudante de comunicaciones de Santa Claus, quien hizo un llamado a los neoyorquinos a sumarse al batallón de duendes navideños y ayudar a hacer más feliz la Navidad de muchos niños.

“Ojalá que este año haya muchos más Santa Claus en Nueva York que hagan sonreír a más y más pequeños”, concluyó la mano derecha del viejito barbón, mientras varias cajas con regalos llegaban al centro de operaciones de Santa Claus y sus duendes distribuían su envío.

